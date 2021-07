Olga y Lola son las últimas nominadas de 'Supervivientes' después de que Melyssa salve a Gianmarco

Este miércoles, Telecinco emitió la primera parte de la final de Supervivientes. Y es que, tras muchos cambios de parrilla a lo largo del concurso, el programa decidió dividir su última entrega en dos días: el primero este 21 de julio, presentado por Jorge Javier Vázquez; y el segundo este viernes, en una gala dirigida por Carlos Sobera.

En primer lugar, se anunció que un afectado Tom Brusse se convertía en el expulsado de la primera parte de la final, tras obtener Olga Moreno más apoyo por parte del público. Eso sí, habrá que esperar al viernes para saber si Moreno se convierte también en la mejor superviviente del año.

A esa gala, a la que Jorge Javier Vázquez no acudirá por estar representando su función en Barcelona, acudirá Melyssa Pinto como inmune después de ganar, en una prueba de habilidad, a Gianmarco Onestini Primero y a Olga Moreno después, con un triunfo que le dedicó a su padre. Por su parte, Lola Mencía perdió los nervios en su ronda y se lo puso bastante fácil a Moreno.

Como líder, Melyssa Pinto tuvo la potestad de elegir a un nominado para que se retara con Moreno, la elegida por los concursantes al recibir votos por parte de Gianmarco y de Lola. De esta manera, Pinto escogió entre Lola y Gianmarco, sus dos mayores apoyos en la recta final del concurso.

MELYSSA gana la última prueba de líder y llegará INMUNE a la GRAN FINAL. ¡¡Enhorabuena!! 👏



🔵 #SVFinal1 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/QRkM9lX5CX — Supervivientes (@Supervivientes) July 21, 2021

Sin embargo, la catalana quiso agradecerle al italiano que la salvara en varias ocasiones, por lo que subió a Lola a la palestra. "No quiero decir que es nominación sino salvación, porque estas tres personas son mis amigos. Me veo obligada a nominar a una persona para salvar a otra, y a esta otra la salvo porque creo que se lo debo. La persona que nomino es Lola, porque Gian me ha salvado dos veces y he llegado impune aquí por él", dijo.

De esta manera, la audiencia tendrá hasta el viernes para decidir si es Mencía o Moreno la última expulsada, mientras que Pinto y Onestini podrán pasar una espera algo más tranquila.