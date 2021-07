Cent cinquanta joves reben acompanyament psicològic en el primer any del programa T'escoltem

'T'escoltem' pretén proporcionar ferramentes i recursos per a millorar el benestar emocional, enfortir les habilitats individuals i socials i fomentar el creixement personal dels joves.

"L'alta demanda que ha registrat aquest servici de suport juvenil des que es va engegar mostra que aquesta és una necessitat que havíem de cobrir, amb l'objectiu de donar una cobertura psicològica pels efectes derivats de la pandèmia", ressalta Maite Ibáñez com a edil de Joventut.

Després d'un any d'observació dels perfils dels usuaris, les principals demandes dels joves estan relacionades amb el maneig dels episodis d'ansietat, l'autoestima, les relacions familiars i socials i el futur laboral o acadèmic.

Se'ls ajuda a conduir els episodis d'ansietat o a gestionar estratègies de comunicació per a manejar les relacions humanes de la forma més assertiva possible. Paral·lelament, la desorientació acadèmica o laboral és una constant en les demandes dels usuaris, que creuen que la situació ocupacional s'ha complicat després de la pandèmia.

El rang d'edat que més ha demandat el servici oscil·la entre els 20 i els 30 anys, edat en la qual són plenament capaços d'identificar les seues dificultats i manques, buscant la forma òptima de trobar nous recursos per a abordar-les.

Per sexes, han sol·licitat el servici 105 dones i 45 homes. "Els joves són molt més conscients de la necessitat de la cura de la salut mental i han crescut amb una conjuntura sociocultural en la qual l'estigma sobre l'ajuda psicològica s'ha atenuat", destaca la regidora en el comunicat.

Després del seu primer any, el programa continua en funcionament com una de les ferramentes d'assessorament especialitzat que ofereix l'Ajuntament a través del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves (SIAJ), com l'assessorament afectiu sexual, el d'inserció sociolaboral o el de matèria de vivenda. Les atencions directes, mitjançant cita prèvia, es duen a terme els dilluns a la vesprada i els divendres al matí en l'edifici Espai Jove VLC.

En aquesta línia, l'estudi 'Impacte de la Covid-19 en la joventut en la ciutat de València', promogut pel Consell de la Joventut de València (CJV) i presentat al desembre de 2020, va reflectir que al 52% de joves d'entre 15 i 30 anys li agradaria comptar amb suport psicològic pels efectes de la pandèmia en la seua salut mental, entre ells els problemes més esmentats han sigut l'aclaparament, l'estrés i l'ansietat, com a conseqüència de la incertesa del moment actual.

A més de l'atenció directa als joves, el programa desenvolupa càpsules informatives audiovisuals i articles en la web dels temes de major repercussió en el sector.