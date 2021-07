El MuVIM celebrarà la Gran Nit de Juliol amb visites guiades gratis fins a les deu de la nit

Se suma així a l'àmplia oferta cultural d'activitats, concerts o visites guiades que es duen a terme en diversos punts de la ciutat, promocionant i defenent la cultura com un element fonamental en l'oci de la societat valenciana, ressalta l'àrea de Cultura de la Diputació.

Aquest dissabte 24, el MuVIM no tancarà les seues portes a les 20 hores com ho fa habitualment, sinó que mantindrà obertes les seues exposicions durant dos hores més. Un temps en el qual, a més de visitar-les, es podran realitzar visites guiades tant a les mostres temporals com a la permanent.

Els visitants gaudiran de visites guiades a les exposicions '¡Viva Berlanga!' (18.30 i 20 hores) i 'De las pensiones de Diputació a las becas Alfons Roig, 1863-2016' (20.30h).

L'atractiva maqueta dedicada a la València del pare Tosca que presideix el vestíbul del MuVIM permetrà un apropament a la història viva de la ciutat amb les visites temàtiques 'Memoria de la Feria de Julio y otras fiestas de València' (19.30h) i 'València, ¡Cómo has cambiado!' (21h).

Durant la vesprada també serà possible realitzar visites a l'exposició 'La aventura del pensamiento', reservant plaça en les visites que es realitzaran a les 16.10, 17, 17.50, 18.40 i 20 hores.

Una intensa jornada amb activitats especials per a tots els públics, també per als xiquets amb la programació a les 18 hores del taller 'El juego de la maqueta', un joc basat en el Trivial amb el qual aprendran els monuments i edificis més emblemàtics de València. Degut a les circumstàncies actuals, totes les activitats precisen de reserva prèvia en el punt d'informació del museu o cridant el 96 388 37 30.