Sam Asghari, novio de Britney Spears, provoca un accidente de tráfico

No está ahora mismo el horno de Britney Spears para otra cosa que no sea la lucha para acabar con la tutela que desde hace 13 años ejerce sobre ella su padre, James Spears: con su nuevo abogado, el prestigioso Matthew Rosengart, ya trabajando a destajo, lo último ha sido anunciar que no volverá a actuar mientras no se resuelva su disputa legal y enviar un mensaje nada críptico pero sin destinatario que las redes han entendido que va por su hermana, Jamie Lynn Spears. Y ahora su novio, Sam Asghari, ha provocado un accidente de tráfico.

A sus 39 años, la autora de éxitos como Toxic o Baby One More Time aún no puede cumplir su sueño de casarse con su pareja ni tener una hija (lleva un DIU obligatorio por mandato parental). De hecho, en teoría no se puede subir siquiera con él en el coche.

Aunque el otro día (el pasado domingo) fue vista viajando con él en el mismo vehículo, lo que vendría a confirmar que poco su necesaria rebelión está llevando a la princesa del pop a ganar cierta independencia porque era incluso quien conducía, la verdad es que todavía James ejerce sobre ella un exhaustivo control tanto sobre su vida personal como sobre sus finanzas.

Por eso quizá no iba en el coche que conducía el entrenador personal de 27 años y origen iraní cuando este ha provocado esta semana un accidente de tráfico apenas dos semanas después de comprarse un nuevo vehículo, no habiendo afortunadamente que lamentar heridos y, además. siendo los daños materiales mínimos.

Ha sido el propio Asghari el que ha contado el incidente en sus stories de Instagram, donde le siguen algo más de dos millones de followers. "¿Fue mi culpa? Sí. ¿La otra persona está bien, que al final es lo más importante? Sí, y eso es algo muy positivo", ha comenzado diciendo.

"Cuando ocurren situaciones como esta, gente, pensad siempre en ello como si se hubiera evitado que ocurriese algo peor. Centraos siempre en la parte positiva y disfrutad de la vida. Mientras vosotros estéis bien y las otras personas también, entonces todo lo demás saldrá genial. No necesitáis arruinaros todo el día por ello [culparos]", ha explicado.

La policía acudió al lugar de los hechos pero fue simplemente para "rellenar el informe", tal y como han podido saber desde el portal estadounidense Page Six. Asimismo, confirman que Britney no acompañaba a su pareja en ese momento, por lo que se evitó así todo el revuelo de paparazzis e interesados que habrían aprovechado la ocasión, como les ocurrió con su reciente escapada a Hawái.