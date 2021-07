El desconcertante desnudo, con mensaje oculto incluido, de Britney Spears

Como no puede ser de otra manera, cada movimiento de Britney Spears en las redes en este momento es tomado como una forma de revelarse contra la tutela que lleva ejerciendo su padre sobre ella desde 2008 y que, si lo considera oportuno (hay que recordar que varios abogados piden prudencia a sus seguidores), la jueza Brenda J. Penny eliminará próximamente. De ahí las diversas lecturas que se han hecho de la última fotografía desnuda que la cantante ha subido a su Instagram.

Sus más de 31 millones de seguidores, ojipláticos y desconcertados, comenzaban a elucubrar diversas teorías acerca de esta publicación. Sobre todo, porque habría pasado la censura: un reciente artículo de The New Yorker ha explicado que las imágenes y vídeos que comparte la artista en sus redes han de pasar antes por el filtro de su equipo legal, que únicamente desestimaría el 1% de todas sus propuestas.

De ahí que la instantánea de Britney, posando desnuda y de espaldas frente a su bañera, haya sacado a los inspectores de entre sus fans, buscando la respuesta a varios porqués. Por ejemplo, la razón de que no aparezca el tatuaje en hebreo que tiene la autora de Oops!... I Did It Again en la nuca y que reveló recientemente que lo lleva oculto desde hace años. Las pesquisas de algunos les han llevado a pensar incluso que se trataba de otra persona.

El título de la fotografía, tres emoticonos de zapatitos de ballet, no ayudaba demasiado a la pequeña investigación de Internet. Así que a Britney no le ha quedado más remedio que explicarlo en otra publicación: "Muy bien, os explico... Edité mi tatuaje en mi nuca porque quería ver cómo se vería sin nada. Y sí, me gusta mucho más, así que adelante, haters, hablad a mis espaldas y besadme el culo".

Y la cosa no acaba ahí. Hay quienes han querido hacer un juego de palabras que, de hecho, tiene bastante sentido. Se trataría de un mensaje oculto. La definición más lógica, incluso en titulares para los medios, es que la imagen muestra "Britney's back". Es decir, "la espalda de Britney". Pero es que "Britney's back" también significa "Britney ha vuelto". Así que...