Ana Obregón desvela que su hijo Álex estaba escribiendo un libro que pronto verá la luz

Ana Obregón tiene un proyecto entre manos, aunque quien realmente lo inició fue su hijo, Aless Lequio. Se trata de un libro que el joven empezó a escribir tras conocer que padecía cáncer y que, finalmente, dejó a medias. Su madre se ha propuesto continuarlo para que pronto llegue a las librerías. "Lo he leído aquí en Mallorca y es increíble", ha desvelado en su última entrevista con la revista ¡Hola!

La bióloga ha recibido a los periodistas en su casa de Mallorca para protagonizar un íntimo reportaje. Pues, desde el pasado año, su vida ha dado un giro doloroso: después de despedir a su hijo en común con Alessandro Lequio, le dijo adiós a su madre la pasada primavera.

"A mí mi mami me tiene que perdonar muchísimo. Yo no puedo entrar en el dolor de mi madre porque estoy en el de mi hijo, y todos los días le pido perdón porque no puedo", ha confesado, admitiendo que "el verano pasado fue horrible y este, horrible multiplicado por dos": "Aquí estoy, cuidando de mi padre y animándolo y, la verdad, yo no estoy para animar a nadie. Me está costando la vida".

No obstante, la presentadora encuentra fuerzas en un trabajo ilusionante con el que busca rendir homenaje a su hijo: seguirá con la escritura de la novela que empezó en los últimos años de su vida, El chico de las musarañas, en la que pretendía narrar de manera "creativa" cómo afrontaba su enfermedad.

"Cuando le diagnosticaron el cáncer, empezó a escribir un libro. Era un no parar: le daban quimioterapia y protonterapia al tiempo y encima, para estar bien, escribía y trabajaba", ha explicado la modelo que, en sus palabras, la novela trata de "un chico al que le diagnostican cáncer y se reúne con cuatro vocecitas en su cabeza: uno es el más bueno, otro el más razonable, y discute temas del día a día como la amistad, el amor, la familia, la constancia, el odio, etcétera”.

"Cuando pasó todo yo me acordé de su libro, pero lo tenía en su ordenador y he tardado seis meses en dar con la contraseña. Solo le dio tiempo a escribir tres capítulos, pero mi idea es integrar su libro en algo que pudiera escribir yo", ha añadido, reconociendo que tardó "seis meses en poder leer lo que él había escrito" porque no se sentía "con fuerzas".

El proyecto no solo servirá para honrar la memoria del joven, sino también para ayudar a las personas que viven una situación como la suya. "Lo quiero hacer para ayudar a la fundación de Aless. También quiero que sirva para las personas que han perdido a un ser querido, que les pueda ayudar", ha zanjado.