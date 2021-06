Ana Obregón le escribe una emocionada carta a su padre: "Decirte que mamá ya no está con nosotros fue lo más difícil"

Desde el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, el pasado año, Ana Obregón ha encontrado en Instagram un espacio donde compartir sus pensamientos. Así lo ha demostrado en muchas de sus publicaciones, entre las que se encuentra una reciente carta a su padre, Antonio García.

"Hoy es vuestro 68 aniversario de bodas. Hemos celebrado juntos las bodas de oro, plata y platino. Llegaban las de Titanio, pero no pudo ser". Así ha avanzado la presentadora una reflexión dedicada a su padre, de 95 años, la cual llega tres semanas después del fallecimiento de Ana María Obregón a los 90 años.

La actriz ha publicado un emotivo vídeo que contiene imágenes de sus padres. "Papá, he vivido situaciones crueles, insuperables y golpes durísimos en mi vida, pero decirte que mamá ya no está con nosotros fue uno de los momentos más difíciles", ha añadido en las siguientes líneas.

"Este es mi pequeño homenaje de agradecimiento a mis padres que me enseñaron que el amor eterno de pareja puede existir. Los 68 años de su bella historia de amor lo avalan", ha zanjado Obregón.

La bióloga nombró recientemente a su padre en otra publicación. En concreto, en una misiva dirigida a su madre pocos días después de fallecer. "Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas. No te preocupes, estoy cuidando de papá con el mismo amor que tú me enseñaste", lamentó.