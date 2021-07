La Generalitat convoca tres milions en ajudes per a pesca sostenible

Aquesta convocatòria s'emmarca en el foment de la competitivitat i viabilitat de les empreses del sector de la pesca, dins de les ajudes per a fomentar una pesca sostenible a la Comunitat Valenciana. Es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Emergència Climàtica segueix així invertint en les infraestructures portuàries de titularitat autonòmica, a través de fons europeus, per a impulsar i millorar l'economia d'un sector que vital per a la Comunitat, destaca el director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antonio Quintana.

Aquestes ajudes estan finançades pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i la Generalitat. Per a l'exercici 2021 es destinaran 1.500.000 euros, per a 2022 un total de 1.050.000 i per a 2023 un import global màxim de 500.000 euros.

Els interessats poden presentar les seues sol·licituds i tota la documentació necessària en els registres dels òrgans administratius corresponents o a través de la seu electrònica de la Generalitat.