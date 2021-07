El alcalde de Los Palacios señala las "quejas vecinales" por las "deficiencias" sanitarias y apela a la Junta

Además, Valle ha asegurado que "durante estos meses los ayuntamientos estamos siendo muy pacientes, respetuosos y comprensivos con la situación provocada por el Covid, con las dificultades que ha tenido que atravesar el personal y el sistema sanitario público".

"Estamos arrimando el hombro desde el primer día, con responsabilidad, colaborando en las desinfecciones de colegios, poniendo nuestros propios recursos al servicio de las campañas de vacunación masiva en nuestra población, porque vencer a la pandemia nos une a todos".

No obstante, el alcalde ha recalcado que "estamos comprobando con mucha preocupación como la Junta de Andalucía no está correspondiendo a ese esfuerzo, no está poniendo recursos suficientes para que mejore la atención sanitaria pública andaluza".

Y ha precisado que "las quejas vecinales van en aumento, y con razón. No hace falta que lo diga yo: Cualquier vecino lo viene sufriendo a diario y así nos lo están trasladando", asegura.

Asimismo, ha añadido que en junio remitió una carta al Área Sanitaria Sur "exigiendo una solución y más medios para mejorar la atención sanitaria en Los Palacios y Villafranca y ni siquiera han respondido".

"La ciudadanía palaciega está sufriendo a diario dificultades para coger cita médica. Llamando durante días y días o a través de la aplicación y la agenda de citas está cerrada, sin citas para dos semanas. Cuando consigues que te la den, te la dan telefónicamente y para bastantes días después, como norma, por lo que la gente tiene que acudir a urgencias", relata.

El primer edil ha expuesto igualmente, que "la cita presencial sólo se está haciendo para un número reducido de situaciones, que apenas llegan al 25%". "En cambio, otras administraciones llevamos ya casi un año atendiendo presencialmente, cumpliendo los protocolos sanitarios", señala.

Por todo ello, el alcalde entiende que "esta situación es inadmisible. El Gobierno de la Junta de Andalucía, sustentado por el PP, CS, y el apoyo de Vox, no puede seguir mirando hacia otro lado, deteriorando la sanidad pública".