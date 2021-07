Ruth Núñez deja cortado a Roberto Leal en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra': "¿Ya has acabado de hablar?"

La tensión que viven los invitados y concursantes en La Pista Musical hace que, en ocasiones, la 'paguen' con Roberto Leal, que fue lo que le sucedió este lunes a Ruth Núñez.

La actriz se enfrentó a Lucía Fernanda –hija de Antonio Carmona- en la prueba de Pasapalabra para lograr el máximo de tiempo para su concursante, pero ambas fracasaron.

"Año de la canción, 2001, por cinco segundos... ¡Música!", comentó Leal. Ninguna de las dos se atrevió a darle al pulsador, totalmente desconcertadas. Finalmente fue la cantante la que lo apretó para reconocer que no sabía que tema era.

Ruth Núñez y Lucía Fernanda, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

En el rebote, Núñez tampoco supo responder, y el presentador pasó a la siguiente pista: "Por cuatro segundos, un verso de la canción: Nunca fue un contrato ni una imposición", señaló el presentador.

Leal repitió varias veces el verso, pero fue interrumpido por la actriz de Yo soy Bea, que le dejó cortado: "¿Ya has acabado de hablar?", apretó el pulsador y admitió que "le doy por no quedar mal, pero no tengo ni idea".

"¡Yo que sé que canciones había en 2001!", exclamó Núñez, pasado el rebote a Lucía Fernanda, que probó suerte: "Es Oops!...I Did It Again de Britney Spears. Parece mentira que me dedique a esto...", respondió erróneamente.

Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar. Ambas se pusieron a bailar, sonrieron, pero la actriz comentó que "no he oído en mi vida esta canción".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

La cantante apretó el pulsador: "Le voy a dar por darle porque no se reconoce la voz de la artista. Como estamos las dos...". El rebote le cayó a Núñez, que negó con la cabeza. "Esto creo que es definitivo os diré el título con otras palabras: Mi persona no es esa señora", comentó el presentador.

Inmediatamente Núñez apretó el pulsador y contestó "es No soy esa mujer", pero Leal exclamó: "¡No es exacto!", y no dio por válida la respuesta. "Esa mujer no soy yo", contestó Lucía Fernanda, que tampoco acertó.

Por un segundo, volvió a poner más música: "Está claro que no conocemos la canción", aseguró la actriz. "Está clarísimo", añadió su rival. "No puedo repartir segundos y os va a dar mucha rabia, es Yo no soy esa mujer de Paulina Rubio", desveló Leal. Ambas concluyeron admitiendo que "no habíamos oído ese tema en la vida".