La Comunitat Valenciana rep al juny 266.596 passatgers internacionals

A tot l'Estat van arribar 2,3 milions de passatgers, una xifra que és un 75,8% menys que en el mateix mes de 2019, encara que suposa la millor des de l'inici de la pandèmia, segons dades facilitades aquest dilluns per de Turespaña.

L'engegada anticipada del Certificat Covid Digital de la Unió Europea des de primers de juny a Espanya i l'autorització dels viatges no essencials des del Regne Unit han tingut un impacte positiu en les arribades de passatgers internacionals i ha permès iniciar la temporada estival "abans i en millors condicions que en 2020", ha valorat el secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés.

Les mesures d'obertura al turisme van suposar un repunt de reserves al juny per a les arribades des del Regne Unit, un mercat principal per a Espanya que, des de la seua eixida efectiva de la UE a principis de 2021, estava pràcticament inactiu, segons apunten des de Turespaña. No obstant açò, el juny passat, van viatjar a Espanya 156.341 passatgers procedents d'aeroports britànics, un 232% més que al maig.

Per lloc d'origen, Alemanya va ser al juny el principal emissor de passatgers, amb 579.059 viatgers, el 24,8% del total, que es van dirigir fonamentalment Balears. Li segueix França, amb 247.752 persones (10,6% del total) que van tindre com a principals destinacions Catalunya i la Comunitat de Madrid.

Des d'Itàlia va arribar el 9% dels passatgers (209.177) que es van dirigir principalment Balears i Madrid, mentre que Països Baixos va emetre el 7,6% del total de viatgers (176.737) i que van tindre com destinacions principals Balears, Comunitat Valenciana i Andalusia.

En el total, van augmentar les arribades des de tots els països principals emissors. Comparant amb les xifres de 2019, Polònia és el país que mostra un major grau de recuperació (-47,7%).

Quant a la destinació, al juny, Balears va ser la primera comunitat de destinació, amb un 28,4% de la quota (664.013 passatgers); seguida de Madrid, 21,3% (497.397); Catalunya, 15,6% (364.092); Andalusia, 12,3% (286.312); Comunitat Valenciana, 11,4% (266.596, una variació de 1.227% respecte al 2020) i Canàries, 9,6% (224.538).

Per aeroports, el de Palma de Mallorca va ser el que va rebre un volum major de passatgers internacionals (508.122, 21,7% del total), seguit de l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas (497.394, 21,3% del total); Barcelona (349.755, 15%) i Màlaga (237.394, 10,2%).

El 53,1% dels passatgers que va volar a Espanya des d'aeroports internacionals ho va fer en companyies aèries de baix cost, mentre que el 46,9% restant va triar companyies aèries tradicionals.