Avetid reclama una reunió de les arts escèniques amb Marzà per a asseure les bases de creixement del sector

En una carta oberta després del que qualifiquen com a "desavinences del sector amb les gestions respecte a les ajudes de l'IVC", Avetid remarca que "és d'absoluta urgència que comence un canvi real, conscienciós, amb voluntat política per a mirar més enllà del present, amb mesures a curt termini, perquè si no, les queixes seran continuades, i el malestar permanent".

En l'escrit, l'associació recorda que fa 14 mesos va fer una reclamació on donava per trencat el diàleg amb la Conselleria de Cultura per "inacció i errors greus en l'enfocament de la política cultural en matèria d'arts escèniques".

"Ja en aquell moment, demanàvem un canvi radical de les Bases Reguladores de les ajudes de l'IVC, i potser l'experiència avalava Avetid en aquella reclamació en la qual s'intuïa el que podria passar si no canviaven les coses i que, desgraciadament, ha passat; importants conflictes en les baremacions dels projectes d'ajuda, tant amb els conceptes subjectius com amb els objectius", asseveren.

A més de "els errors humans i tecnològics", com ha apuntat Raquel Tamarit i que, "per descomptat" Avetid entén, Avetid va accedir a recuperar el diàleg amb l'administració davant les millores que se'ls va manifestar que volia portar avant.

Però Avetid considera que hi ha "una desconnexió entre les bones intencions a nivell polític i la seua posada en pràctica". "Sabem que importa, perquè s'han fet esforços pressupostaris, però no són suficients per a enfrontar el futur d'una manera professional", apunten.

Així mateix, incideixen que fa temps que els tècnics de l'administració reclamen més personal i, de fet, és la queixa més habitual quan les empreses demanen rapidesa en convocatòria resolució o al·legacions.

"I possiblement eixa queixa haguera sigut arreplegada i solucionada pel conseller de Cultura si el responsable pertinent haguera aportat més contundència o si haguera existit una voluntat política real per a trobar una solució al greu problema de manca d'operativitat en la gestió administrativa de l'IVC", diuen.

"OBSOLETES"

Per a Avetid, "el que està passant és greu perquè les ajudes al sector d'Arts escèniques estan obsoletes, no contemplen la diversitat de projectes que conviuen ara en l'ecosistema existent del nostre sector professional; no permeten la planificació ni a mitjà ni a llarg termini, ni estan dotades econòmicament com cal". "Encara que han pujat, partíem de la precarietat absoluta i açò, sincerament, és raonablement fàcil de millorar", assenyalen.

En aquesta línia, també manifesta que un any arrere van mantindre una reunió amb el sotsdirector adjunt de teatre de l'IVC i amb l'assessor de la secretària autonòmica per a parlar de la necessitat d'un "canvi radical" de les Bases Reguladores.

Sobre aquest tema, ressalten que "en altres territoris de l'Estat s'ha fet i ací ara, és més que urgent". Fa uns dies, afigen, se'ls ha comunicat que s'ha començat a treballar en el canvi de redacció de les Bases. "Però desconeguem amb qui, com i en quina direcció".