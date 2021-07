El Llibre Faller 2021 convida a l'esperança en un any de reinvenció per a la festa

Al llarg de 348 pàgines, la publicació deixa patent que el món faller ha estat treballant "sense parar" i, com a novetat, introdueix una breu història que narra en primera persona una fallera del 'cap i casal' que porta la seua falla en les venes els 365 dies de l'any i que té la intenció que els lectors es vegen reflectits.

Aquesta breu història remarca com la majoria de sectors s'han vist afectats per la suspensió de la setmana fallera de 2020 i l'ajornament de la de 2021; no només el col·lectiu faller, sinó també dels professionals que viuen de i per a les Falles com els artistes, pirotècnics, floristes, indumentaristes, orfebres, perruquers o hostelers, arreplega Junta Central Fallera (JCF).

No obstant açò, també reflecteix l'esperança i la positivittat que s'obri amb l'horitzó de les Falles en el mes de setembre d'enguany, amb les quals "es comença a veure la llum al final del túnel", així com la responsabilitat del món faller durant tot aquest temps de pandèmia.

Com és habitual, el llibre inclou les salutacions del president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de València, Joan Ribó; el regidor de Cultura Festiva i president de JCF, Carlos Galiana, i les Falleres Majors de València, Consuelo Llobell i Carla García. També les fotografies oficials de les màximes representants del món faller i les seues corts d'honor, així com de les Reines de les localitats germanes d'Alacant, Castelló, Burgos i Múrcia.

A continuació es presenten les persones que formen part de Junta Central Fallera i les memòries de les delegacions de l'organisme autònom municipal, els premis que es van donar després d'editar el Llibre Faller de 2020 i el programa de festejos per a la setmana fallera de setembre.

La secció 'Trajectòria Fallera' recorda a les persones relacionades íntimament amb el món faller i que han faltat en aquest exercici: Juan Roig Arnal, Fernando García Ribas, Jesús Javier Andreu Anchel, Bernardo Pastor Cruz, Alfredo Villalba Rodríguez, José Azpeitia Ureña, Quino Puig Safont i Sonia Amorós Lluch, així com a totes les víctimes de la pandèmia.

S'inclou a més un monogràfic sobre la revista 'El Faller', precursora de les publicacions actuals, amb motiu del seu centenari i, finalment, tots els esbossos i les fotografies de les i els representants de totes les comissions falleres

"MANTINDRE VIVA LA FLAMA DE LES FALLES"

Durant l'acte de presentació, celebrat aquest diumenge en La Base de la Marina on està instal·lada l'Exposició del Ninot 2021, les Falleres Majors de València van destacar el dur treball durant aquest any per a "mantindre viva la flama de les Falles", fet pel qual van agrair a totes les delegacions el seu esforç i "sacrifici".

Les dos van expressar el seu orgull per haver tingut l'oportunitat de representar al col·lectiu en un any complicat per a totes les persones que formen part de la festa, els qui han vist "com la seua forma de vida es paralitzava". Per tot açò, van desitjar que la felicitat que s'ha viscut durant el 2021 es multiplique "per mil" en les Falles de setembre.