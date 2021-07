Armengol pide "concienciación" y recuerda que "en lugares con aglomeraciones hay que ir con mucho cuidado"

Según ha explicado Armengol en declaraciones a los medios, tras visitar las obras de ampliación de la Escola Nova de Porreres, junto al conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, "en la actualidad se está ante un aumento de los contagios, que todo y ser evidente en Baleares y en España, no es comparable con la última oleada, cuando no se tenía vacunación y había muchas más personas ingresadas".

"Si hay un incremento de los contagios, también hay un aumento de ingresos en planta y UCI", ha reconocido Armengol, quien ha apuntado a la "necesidad de compatibilizar". "Cuando se empiezan a tener situaciones de más tensión, es cuando hay que empezar a tomar otras medidas", ha hecho hincapié la dirigente balear.

Al respecto, ha considerado que "la medida más importante es la de la concienciación, porque hay que recordar que se está conviviendo con una enfermedad que contagia mucho", como muestra, la variante Delta, "muy contagiosa". "Esta es una realidad que existe y hay que tomar conciencia de ello", ha incidido.

Asimismo, ha continuado diciendo la presidenta del Govern balear, en aquellos espacios "donde hay aglomeraciones hay que ir con mucho cuidado" porque "es una realidad más que objetiva que todo lo que hace referencia a excesos, botellones y otras cuestiones prohibidas están siendo foco de contagio".

Pese a estas declaraciones ante los medios, Armengol ha evitado avanzar cualquiera de las medidas concretas que se irán desvelando durante esta jornada y se aprobarán este martes en Consell de Govern para intentar frenar los contagios de la COVID-19.

MÁS DEL 70% DE NUEVOS CONTAGIOS SON PERSONAS ENTRE 16 Y 29 AÑOS

Por otro lado, la presidenta ha señalado que más del 70% de nuevos contagios de COVID-19 son personas de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años.

Al respecto, ha advertido que "el hecho de que una persona se contagie y tengas pocos síntomas no es una alegría porque es una enfermedad que no se sabe como evolucionará, porque hasta que no se esté vacunado con segunda dosis hay que ir con mucho cuidado".

"Con doble dosis hay que seguir cuidándose", ha matizado pero, ha añadido que "si se mira el número de personas ingresadas en centros sanitarios de Baleares, tanto en planta como en UCI, el porcentaje más alto es de no vacunados".

"QUEDAN POCAS SEMANAS PARA LA INMUNIDAD DE GRUPO"

Ante estos datos, la dirigente autonómica ha asegurado que "quedan pocas semanas para alcanzar la inmunidad de grupo". Por este motivo, ha vuelto a pedir a la ciudadanía "estar concienciados en seguir siendo muy rigurosos con el comportamiento individual y colectivo".

"El Govern ha de velar por la salud pública, porque como he dicho siempre, esta es nuestra primera responsabilidad, algo que seguiremos haciendo, al igual que aconsejando las medidas de protección tan y tan necesarias", ha señalado Armengol, quien ha insistido en que "a lo largo del día de hoy tendrán las medidas concretas que este martes aprobará el Consell de Govern".