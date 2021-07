Cvirus.- El PP denuncia que no arriben les ajudes promeses per Puig a l'oci nocturn i l'hoteleria

Aquest dilluns, el president del PP de la província de València, Vicent Mompó, i el portaveu 'popular' d'Indústria en Les Corts, Felipe Carrasco, s'han reunit amb el titular de la Confederació Empresarial d'Hoteleria i Turisme de la Comunitat (CONHOSTUR), Manuel Espinar, i amb el president i el secretari general de la Federació d'Oci, Turisme i Joc (FOTUR), Víctor Pérez i Juanjo Carbonell, informa el partit.

Després de conéixer la seua situació, Mompó ha anunciat que aquest dimarts 20 presentarà en el ple de la Diputació una proposta per a destinar deu milions d'euros a la realització del pla 'Reactivem la Província Oci' com un programa de suport al sector turístic i que complemente les ajudes actuals.

"Els diners han d'anar a parar als sectors productius per a ajudar-los. Hi ha moltes paraules però els diners no arriben a qui han d'arribar. No es pot criminalitzar a l'oci nocturn i a l'hoteleria. Estem molt decebuts amb els qui prometen i generen expectatives que després mai compleixen", ha criticat.

Carrasco també ha advertit que "existeix una preocupació molt forta en el sector de l'oci nocturn i l'hoteleria perquè totes les ajudes que el Consell va prometre no estan arribant". "El pla 'Resistir Plus', que van vendre com taula de salvació per al sector, no s'està pagant, i a més hi ha un mètode de càlcul de les ajudes decidit pel Consell que retarda eixes ajudes i allarga l'agonia de moltes empreses que es van creure a Puig i van veure aquest pla com una possibilitat de salvar els seus negocis que porten 16 mesos tancats", ha asseverat.

Davant aquesta situació, el diputat del PP ha demanat que el també líder del PSPV s'assega amb el sector i amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, perquè "no han tornat a parlar des de maig amb el sector que més està patint la crisi". "No poden esperar a després de l'estiu per a cobrar els pagaments d'eixes ajudes perquè serà tard -ha urgit-. Han de ser ràpides. El sector està decebent i agonitzant davant la falta d'ajudes i de negoci".

BUROCRÀCIA EN ELS PRÉSTECS DE L'IVF

Paral·lelament, ha lamentat que la Comunitat siga una de les comunitats "amb les mesures més restrictives i que a més no té ajudes". "Mentre que les ajudes promeses cobrien un 2,5% de les pèrdues, en altres països i autonomies han arribat fins al 30%. El sector sobreviu en altres àrees geogràfiques, pujant les persianes i tornant a treballar mentre que ací agonitzen sense ajudes i amb uns préstecs de l'Institut Valencià de Finances (IVF) que els genera molta burocràcia i impossibilita als hostelers obtindre ajudes a nivell de finançament com se'ls van prometre".

Al seu juí, és evident que les mesures no són efectives: "Fa falta menys restriccions i més mesures sanitàries, que és el realment efectiu. És absurd establir toc de queda en un municipi i en el veí no, la qual cosa fa que la gent es moga".

Per la seua banda, els hostelers han defès que són "part de la solució, no un problema". "Millor que els joves estiguen en els locals que no en la via pública. Ens van prometre reunir-nos cada catorze dies i no és així. No hi ha taula de treball ni cap pla concret", han lamentat, segons el PP.