Mo Katir: "Mi objetivo en Tokio es ser finalista"

Antes de partir a Japón el atleta muleño, acompañado por su entrenador Gabi Lorente, ha pasado por las instalaciones del Centro de Investigación y Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) de la Universidad Católica de Murcia, dirigido por el doctor Pedro Emilio Alcaraz, para realizar algunas pruebas.

Katir está muy ilusionado ante su primera participación en unos Juegos. "El sueño de cualquier atleta es ir a los Juegos Olímpicos y yo lo voy a cumplir en Tokio", ha señalado el atleta, quien ha confirmado que su objetivo es ser finalista en el 5.000. "Una vez en la final, me encantaría luchar por el podio", ha explicado, para confirmar a continuación que está "en plena forma".

"A ver si tengo suerte y me pilla un día bueno", según Katir. Aunque por marcas podría hacer otras pruebas, el atleta murciano afirma que "este año hemos decidido centrarnos en el 5.000 para los Juegos" y asegura llevar bastante bien las expectativas que se han generado en torno a él.

"He aprendido sobre esto en la pista cubierta. Al estar líder de Europa en el 3.000 sí que noté la presión y el agobio, pero gracias a eso he cogido experiencia y ahora voy más tranquilo".

Antes de realizar las pruebas en el CIARD, Mo Katir habló por teléfono con José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, que quiso darle ánimos antes de ir a los Juegos. "Me ha dicho que está muy contento conmigo, me ha felicitado y me ha deseado buena suerte. Estoy muy contento de estar en la Universidad y dar la cara también por la UCAM".

Katir no parte en la lista de favoritos de una prueba que está repleta de plusmarquistas mundiales y de atletas con más experiencia en este tipo de pruebas.

"Conozco a todos los rivales del 5.000 porque ya he competido con ellos en la 'Diamond League' y ahí están los mejores del mundo", según Katir, quien señala que ya sabe quiénes son y el nivel que tienen, por lo que espera que en Tokio pueda competir "bien" contra ellos.