L'Ajuntament de València subvenciona un programa d'intervenció comunitària amb menors a La Punta

El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha afirmat que, amb aquest acord, "es pretén millorar la vida de les persones que no tenen tantes oportunitats en la vida, perquè hi ha moltes famílies a la ciutat que es troben en situació de vulnerabilitat".

El projecte es dirigeix a xiquets, xiquetes i adolescents amb l'oferta d'activitats de suport educatiu, oci, temps lliure, i també a les seues famílies amb accions d'acompanyament, seguiment, formació, suport social i assessorament jurídic, segons ha informat el consistori en un comunicat.

El programa preveu evitar que l'exclusió es transmeta generacionalment amb intervencions enfocades a canvis en les competències personals, socials i estructurals.

"El que volem és trencar aquesta transmissió de la pobresa i de la vulnerabilitat a les següents generacions, és a dir, que pretenem millorar l'ascensor social d'aquests xiquets, xiquetes i adolescents al barri de la Punta", ha assenyalat Campillo.

L'edil ha afirmat que "aquest conveni s'emmarca en les competències de l'Ajuntament en matèria d'atenció a la infància en risc i a les famílies vulnerables, així com de l'obligació de les administracions públiques de fomentar la iniciativa social mitjançant la concessió de subvencions i de programes que es dirigeixen als grups de població vulnerables".

La Junta de Govern Local ha aprovat també aquest divendres dos convenis més amb les entitats ASIEM, per a programes d'intervenció amb persones amb malalties mentals greus i cròniques i a l'Associació Valenciana de Pares amb Autisme per al seu projecte 'Unidad TEA: Un puente en la vida adulta'. En els dos casos es tracta de subvencions per a l'any 2021 amb un valor de 20.000 euros cadascuna.

PERSONAL MUNICIPAL

La Junta de Govern també ha aprovat hui 26 llocs de treball tipus del Repertori Municipal i s'han modificat quatre més, com a continuació dels treballs que l'Ajuntament de València està desenvolupant per al desplegament de la carrera professional horitzontal.

El repertori municipal és un catàleg de llocs de treball, que descriu llocs de treball tipus, comeses i responsabilitats en cada àrea de treball.

En aquests moments, ja hi ha aprovats 85 posats tipus i està previst que, en finalitzar la legislatura de la present Corporació, estiga finalitzat el catàleg complet.