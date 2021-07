Juan Bravo creu que el model de finançament de 2002 "no és extrapolable" a l'actualitat, però anhela el consens assolit

Bravo ha fet aquestes declaracions al Palau de l'Almirall abans de començar la reunió de treball amb el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, en ser preguntat per la seua posició davant la proposta recent del president del PP, Pablo Casado, de retornar al model de finançament de 2002.

Així, Bravo ha destacat que "el que sí que és desitjable de l'any 2002 és l'acord que es va aconseguir de més del 90%", però ha explicat que "no és extrapolable la situació actual amb la viscuda en 2002 o 2009".

En aquest sentit, Bravo ha afirmat que les despeses actuals de les CCAA en sanitat i educació "no tenen res a veure ni són comparables" i "requereix un nou plantejament en general". "No podem extrapolar gens del que s'ha fet anteriorment", ha reiterat.

Així, Bravo ha manifestat que "és el moment del llibre blanc" on "començar a abocar" cada comunitat les seues peticions o "escoltar les dificultats" de la resta. "No és només el finançament autonòmic, també hi ha inversions que ens permeten la coordinació entre comunitats".

"El que s'ha de fer és el que estem fent ací. Buscar un sistema de finançament amb l'aprovació del major percentatge de parlamentaris, que són els qui tenen la decisió final", ha explicat.

En la mateixa línia, Soler ha explicat que "en 2002 la magnitud dels servicis imputables a les comunitats autònomes era molt menor" i ha afegit la necessitat de "fer camí".

"El més important de tot és que podem convéncer a totes les CCAA, fins i tot a aquelles que estan millor finançades que estan infrafinançades, perquè és el sistema el que està infrafinançat. El que passa és que dins del subsistema de CCAA, algunes estem molt pitjor", ha afegit.