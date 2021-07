'El programa del verano' entrevista a la mujer secuestrada por su hermano en Bilbao: "Creía que me iba a matar"

Varios vecinos de Bilbao fueron testigos este jueves de una grotescas escena, una mujer saltaba de un coche en marcha para escaparse de su hermano que la había secuestrado. El hombre, de 49 años de edad, ha sido detenido después de que se llevara a su hermana por la fuerza y maniatada conduciendo el vehículo de la víctima. Al parecer, el acusado quebrantó una orden judicial de alejamiento que tenía sobre su hermana.

Según han contado fuentes oficiales y la propia víctima, que ha sido entrevistada este viernes por El programa de verano, el móvil del secuestro fue económico y aparentemente propiciado por su adicción a ciertas sustancias estupefacientes. La mujer ha contado en directo como vivió el angustioso episodio y cómo pudo zafarse de sus ataduras, su hermano le ató las manos y los pies con una cinta adhesiva gruesa. El secuestro se produjo en el interior de un garaje y una vez en el exterior Mari Mar pudo liberar sus muñecas mientras su agresor seguía conduciendo.

Finalmente, la víctima logró abrir la puerta del vehículo y saltar en marcha aunque su hermano casi la atropella antes de huir. "Él empezó a dar volantazos, para delante y para atrás, intentó huir, pero en una de las calles paralelas abandonó el coche y salió corriendo", ha explicado la entrevistada. Horas después, entrada ya la madrugada las autoridades pudieron localizarle en un hotel y fue detenido.

La mujer ha contado algunas de las conminaciones que sufrió por parte de su hermano, amenazó con matarla en más de una ocasión con la finalidad de conseguir dinero. "Creía que me iba a matar. Me hace la vida imposible desde hace mucho. Tiene 17 denuncias", ha comentado Mari Mar. La víctima ha explicado que este no es el primer episodio de violencia que sufre y que se ha saltado la orden de alejamiento en más de una ocasión: "Yo llevaba un botón de pánico que en su día él me lo quitó".

Mari Mar ha narrado que unos pocos días antes su hermano se personó en su local y que pudo librarse de él gracias a la presencia de un trasportista que hizo que su agresor huyera. "En repetidas ocasiones me ha dicho que me va a matar, que me va a matar, que atenga al factor sorpresa, esa es siempre su palabra", ha añadido la entrevistada. Otros de los episodios que ha sufrido la entrevistada por AR fue cuando el agresor entró en su tienda, la amenazó con un cuchillo de cocina y le echó un spray de pimienta en los ojos mientras le robaba el dinero recaudado en la caja del local.

Tras escuchar el duro testimonio, Patricia Pardo, presentadora de la sección de actualidad, ha preguntado si el detenido tiene algún tipo de adicción. "Sí, todas las del mundo parece ser y yo creo que psicológicamente está fatal, porque sino esto no lo concibo. Esto lleva seduciendo algo más de un año y medio. El no tiene miedo, no ve el peligro, él no tiene nada que perder que es lo que me recalca siempre. Vivimos atemorizados, yo tengo una familia, mis padres son mayores y que está situación les está llevando a estar cada vez peor", ha narrado la víctima.