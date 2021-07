El jardí de Jesuïtes es dissenyarà amb un concurs de projectes i s'integrarà a l'illa verda del Botànic

El solar de Jesuïtes albergarà en els seus més de 7.000 metres quadrats de superfície un jardí que es dissenyarà amb un concurs de projectes i que s'integrarà a l'illa verda del Botànic. L'Ajuntament de València ha anunciat aquest dijous els plans per al futur Jardí Trini Simó, que portarà el nom d'una activista veïnal del moviment que va evitar la construcció d'un hotel al costat del Jardí Botànic. El recinte, actualment buit i sense ús, estarà inspirat en l'agricultura, encara que no tindrà horts urbans, i tindrà un pressupost de 187.000 euros (per al projecte) i d'uns 2,3 milions (per a l'execució de les obres). Un jurat triarà el projecte guanyador, que estarà a punt, segons els primers càlculs, en un període de huit a dotze mesos.

L'alcalde de València, Joan Ribó, i el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, han donat a conéixer les bases del concurs de projectes del nou jardí, la licitació del qual seguirà per primera vegada una modalitat que combina el concurs de projectes amb la intervenció de jurat en una sola fase. La seua principal característica és que estarà inspirat en el paisatge de l'agricultura, amb presència de varietats autòctones valencianes, però "no farem horts urbans", ha recalcat Ribó.

El recinte s'integrarà en una gran illa amb el Passeig de la Petxina, la gran via Fernando el Catòlic i els carrers per als vianants adjacents al costat de l'antic col·legi de Sant Josep dels Jesuïtes, el Jardí Botànic de la Universitat de València i el Jardí de les Hespèrides, de titularitat municipal. De fet, les bases del concurs deixen a criteri del jurat la possibilitat que el nou jardí estiga o no barrat (o en part) i fins i tot comunicat amb el de les Hespèrides.

Ribó ha incidit en la "importància simbòlica" d'aquesta nova zona verda, enclavada en un àmbit d'alt valor històric i patrimonial de la ciutat, com a resultat de la lluita ciutadana empresa fa 26 anys pel col·lectiu Salvem el Botànic, al qual va pertànyer la historiadora de l'art, activista veïnal i filla predilecta de la ciutat Trini Simó. De fet, un dels vocals del jurat que triarà el projecte guanyador serà precisament un representant de l'entitat Hort Urbà Botànic-Jesuïtes, hereva de Salvem.

Àmbit d'actuació del nou jardí de Jesuïtes. Ayto. València

"Aquest Govern municipal resol un deute històric amb els veïns i veïnes de la ciutat i també amb el moviment Salvem el Botànic, que per fi veu complides les seues aspiracions", ha afirmat el vicealcalde Campillo, que ha explicat que, fruit del conveni subscrit amb la Universitat de València, la institució acadèmica serà la responsable de l'aprofitament didàctic i educatiu del recinte, així com del contingut científic d'aquest. L'Ajuntament serà el propietari del jardí i s'ocuparà tant del seu disseny, a partir del concurs, com del seu manteniment.

Criteris de disseny

La proposta guanyadora haurà d'ajustar el discurs del nou jardí al paisatge agrícola valencià, complir les condicions del Pla Especial del Botànic i justificar el tancament (o no) de la parcel·la, parcialment o íntegrament. De la mateixa manera, es vincularà amb els espais públics i arquitectònics de l'illa del Botànic i mantindre la memòria històrica patrimonial i cívica, així com respectar els objectius principals del Pla Verd i de la Biodiversitat de València, actualment en fase de redacció.

Ribó i Campillo, aquest dijous, durant la presentació del nou jardí. Ayto. València

Concurs, terminis i jurat

El concurs no té límit de participants i exigirà que els mateixos concórreguen amb un equip multidisciplinari. Atorgarà tres premis de 10.000, 5.000 i 3.000 euros i la proposta guanyadora s'encarregarà, a més de la redacció del projecte bàsic i d'execució, de la direcció facultativa de les obres. A més, realitzarà el projecte d'intervenció arqueològica i la memòria d'aquesta, donada l'àrea d'intervenció.

L'import màxim de licitació del concurs de projectes serà de 187.157,19 euros (IVA inclòs), una despesa ja signada pel vicealcalde Sergi Campillo, per a poder publicar els plecs "en les pròximes setmanes". La seua intenció passa perquè l'equip redactor seleccionat puga començar a treballar a la tardor. El termini d'execució de la redacció del projecte és de sis mesos, per la qual cosa en un període de huit a dotze mesos podria estar a punt la proposta. Quant a l'execució de les obres, el pressupost s'estima en 2,37 milions d'euros.

El jurat estarà presidit per l'alcalde de València (o la persona en la qual delegue) i la secretaria dependrà de Jardineria Sostenible. Els set vocals correspondran a un representant de l'Ajuntament de València i un altre de la Universitat (de la comissió tècnica), un arquitecte de l'equip redactor del Pla Especial del Botànic, un responsable de l'exposició Botànic-Jesuïtes. Un paisatge compartit, un representant de Salvem el Botànic, el gerent del Consell de l'Horta i la cap de servei de Projectes Urbans del Consistori.