L'Audiència de València ordena que declare com investigat el líder d'España 2000 per un acte contra l'Islam

L'Audiència Provincial ha ordenat la declaració com investigat del representant d'España 2000, José Luis Roberto, per la convocatòria, el passat mes de desembre a la ciutat de València, d'una concentració amb el lema 'No a l'Islam' en considerar que existeixen indicis de la comissió d'un possible delicte d'odi.

D'aquesta forma, la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València estima el recurs d'apel·lació que la fiscalia va interposar contra l'arxiu de les diligències per part del jutjat d'instrucció número 17 de València i, per tant, revoca la seua resolució.

L'acte, segons recordava la fiscal per a delictes d'odi, Susana Gisbert, en el seu recurs, va consistir en una concentració convocada per España 2000 amb el lema 'No a l'Islam' durant la qual es va realitzar "una perfomance en menyspreu i rebuig de l'Islam, retransmés per la xarxa social Facebook i acompanyat de soflames" en les quals el president de la formació d'ultradreta, José Luis Roberto, cridava a "lluitar contra la invasió" i deia "que els immigrants musulmans suposen un perill, entre altres frases similars". La denúncia contra aquest acte va ser presentada per l'ONG València Acull.

Ara l'Audiència, en una resolució datada el 9 de juny, adverteix que "no convé banalitzar" la regulació del delicte d'odi i subratlla que "si hi ha indicis de delicte -i n'hi ha- no pot sense més procedir-se a l'arxiu, sinó com diu l'acte del Tribunal Suprem de 17 de desembre de 2013, havent-hi indicis de delicte, aquest no poden quedar exclosos sense una mínima activitat probatòria".

En aquesta línia, conclou que ha de revocar-se l'acte que va acordar l'arxivament de les actuacions i procedir-se a la pràctica de la diligència que sol·licita el ministeri públic, és a dir, que declare com investigat en el seu propi nom i com a legal representant del partit polític España 2000, José Luis Roberto, "i amb el seu resultat i amb plena llibertat de criteri, donar a les actuacions el curs que la instructora considere pertinent".

Després de conéixer la decisió de l'Audiència sobre l'"acte islamòfob", València Acull ha lamentat que la dona que va instar a actuar a la Policia contra l'acte d'España 2000 va ser "sancionada per la Delegació del Govern per pertorbació de l'ordre públic".