La presentadora Sonsoles Ónega ha experimentado este jueves uno de los momentos más emotivos de su trayectoria en Ya es mediodía. La comunicadora ha entrevistado en directo al periodista Fernando Ónega, su padre, que como presentador del homenaje de estado celebrado en honor a las víctimas de la pandemia se ha convertido en una de las figuras del día.

La entrevista ha empezado entre tiernos guiños de complicidad que se han lanzado padre e hija. La conductora del magazine matutino le ha pedido a su padre, tímidamente, si le permitía tutearle y él ha respondido irónicamente con la misma fórmula: "Te voy a tutear igualmente, Sonsoles, si usted me lo permite". Justo después, Fernando Ónega ha compartido unas emotivas palabras con los telespectadores y ha transmitido su más sincero pésame a las familias de los fallecidos por culpa de la pandemia.

"La imagen que yo tengo de este año es justamente la que no he visto, es justamente la que no han visto cerca de 100.000 familias españolas. Es esa imagen de un familiar que un día ingresa en un hospital y no lo vuelves a ver y lo entierras o lo incineras y no le has podido decir adiós; esa es la imagen que casi 100.000 familias tienen en su memoria. Yo estoy hablando de mi hermano, de mi hermano José Ramón, de tu río José Ramón, Sonsoles", ha comentado el padre de la presentadora.

La periodista al escuchar el mensaje de su progenitor no ha podido contener las lágrimas y se ha roto a llorar. El resto de colaboradores al ver que la conductora de la mesa no podía continuar con si discursa pungida por la emoción han tomado las riendas de la conversación.

La emoción ha invadido el plató, durante la entrevista de @sonsolesonega a su padre al recordar a su tío fallecido por coronavirus #YaEsMediodía781 https://t.co/XWeZ3H1bc9 — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) July 15, 2021

Tras varios minutos de entrevista, Sonsoles ha vuelto al frente de su programa y ha podido despedir como corresponde a su invitado: "Se tiene que ir, yo lo dejaría todo el rato con nosotros... Efectivamente, mi tío José Ramón, tu hermano es cada unas de esas familias a las que hoy se ha homenajeado. Gracias Fernando Ónega por estar con nosotros y hoy en ese homenaje de estado bien merecido". "Un beso, Sonsoles. Buenos días", ha terminado su padre.