La Mostra projectarà un cicle amb "rareses" que demostren la influència internacional de Berlanga

La 36 edició de la Mostra de València, que se celebrarà del 15 al 24 d'octubre, projectarà el cicle 'Esto (no) es una película de Berlanga', que posarà a l'abast del públic "autèntiques rareses relacionades amb el cineasta valencià".

L'activitat desvetlarà una sèrie de títols que qüestionen l'estesa teoria de l'escassa repercussió del director valencià més enllà de les fronteres espanyoles.

La selecció inclou dues pel·lícules inspirades en 'Bienvenido, Mister Marshall', una rodada a Bòsnia i l'altra a Egipte, així com una producció italiana mai estrenada a Espanya i basada en un guió de Berlanga i Azcona que va ser prohibit per la censura. I també una mostra del treball de Berlanga com a actor. Una original selecció destinada tant a persones cinèfiles com a curioses, que podran descobrir les facetes menys conegudes del mestre, detallen els responsables del certamen ciematogràfic en un comunicat.

El cicle recupera 'Gori Vatra', una comèdia dramàtica de producció bosniana que es va erigir amb la Palmera d'Or del festival l'any 2004. Es tracta d'una comèdia coral que explica els preparatius que es realitzen en un xicotet poble bosnià, després de la guerra dels Balcans, davant l'anunciada visita del president dels Estats Units, Bill Clinton, una prova, destaquen des de la Mostra, "de la capacitat de l'humor berlanguià per a traspassar fronteres".

També s'exhibirà el film egipci 'La visita del señor presidente' (1994), dirigida per Mounir Rady, un calc quasi exacte de 'Bienvenido, Mister Marshall', si bé la pel·lícula està ambientada en un poblet llunyà de la zona d'Alexandria en els anys seixanta, en el moment en què la febra panarabista de la República Àrab Unida perd corda a Egipte i els Estats Units comença a deixar notar la seua presència en terres nord-africanes.

"Per l'estret vincle que sempre va unir a Berlanga amb la Mostra de València, el festival sentia que havia d'oferir una proposta diferent l'any del seu centenari", assenyala, en un comunicat, la presidenta de l'organisme Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, Gloria Tello. "Són títols que no estan a l'abast del públic i el simple fet de la seua presència en la programació d'enguany ja suposa una celebració en si mateixa", assevera.

El cicle "no haguera sigut possible sense la col·laboració de l'Egyptian Film Center, institució que va ser decisiva en la cerca i localització de la pel·lícula de Mounir Rady, la qual cosa permetrà als qui assistisquen al festival comprovar les similituds entre tots dos films", ha afegit, per la seua banda, Eduardo Guillot, director de programació de la Mostra de València.

Tampoc va arribar als cinemes espanyols una altra de les curiositats de la selecció: la pel·lícula italiana 'Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno' (1974), del director Luciano Salce, basada en "A mi querida mamá en el día de su santo", un guió de Berlanga i Rafael Azcona que va ser desestimat per la censura pel seu contingut eròtic i el perill que suposava mostrar un incest.

Faceta com a actor

El cicle es completa amb 'Días de viejo color' (1967), l'òpera primera de Pedro Olea, que va ser la targeta de presentació oficial com a actor de Luis García Berlanga.

En ella, el realitzador valencià interpreta a un tèrbol personatge americà anomenat precisament Mr. Marshall, que parla en espanyol amb accent ianqui. Les seues aparicions són escasses, però a la pel·lícula no ni falten altres atractius per a l'audiències curioses: ambientada en el Torremolinos dels anys seixanta, està protagonitzada per tres amics de Madrid que viatgen a la costa en busca de amor i aventures.

"Una autèntica extravagancia en el context del cinema de l'Espanya franquista amb referències a les festes amb LSD i a l'art pop, que conté cameos d'artistes com Luis Eduardo Aute, Massiel, Juan Pardo, Los relámpagos o la transsexual francesa Coccinelle", afirma l'organització del festival.

El cicle 'Esto (no) es una película de Berlanga' és la segona iniciativa del festival relacionada amb Luis García Berlanga, ja que enguany la trobada també li dedica la seua secció La Mostra dels Instituts, destinada a donar conéixer l'obra del director a estudiants de secundària i cicles formatius. La 36 Mostra de València-Cinema del Mediterrani compta amb la col·laboració d'À Punt Mèdia com a mitjà oficial.