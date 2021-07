Pepe Reina es desenmascarado en 'Mask Singer' como Pingüino, el invitado más esperado hasta la fecha

Tras hacerse mucho esperar y no emitir la gala prometida la semana pasada, este miércoles Mask Singer desveló, por fin, quién era Pingüino, la primera máscara invitada de la edición: Pepe Reina.

También tuvo lugar en esta última gala la unificación de las máscaras, después de haber estado repartidas en tres grupos diferentes. De ellos, solo dos de cada uno llegaron a la final, estando esta conformada por Cocodrilo, Monstruita, Erizo, Huevo, Plátano y Dragona.

El portero, que se caracteriza también por su sentido del humor y por ser todo un showman, se apuntó al concurso convirtiéndose en el segundo deportista en ser desenmascarado de la edición. Eso sí, esta vez los investigadores estuvieron algo más acertados que en el caso del jugador de baloncesto, y José Mota intuyó a Reina bajo pingüino.

"Los pingüinos somos siempre fieles a nuestra colonia, siempre estoy listo para el show, mi arte me delata sobre el escenario y, aunque no puedo volar, he conseguido llegar a lo más alto", dijo el portero, orgulloso, en una clara referencia a sus hitos deportivos, en especial a cuando formó parte de la Selección española que ganó el mundial de fútbol en 2010.

Se atrevió Reina con la icónica Hola, mi amor de Junco, un tema que interpretó con una voz que despistó por completo al resto de detectives. Eso sí, sería injusto omitir que Javier Ambrossi se acercó, apostando por otro futbolista. "Cuando habéis mencionado a Iniesta... la verdad es que le saco unas cuantas cabezas", comentó al respecto con comicidad Pingüino.

Por su parte, Javier Calvo pensó que se trataba del vocalista del grupo catalán Estopa, David Muñoz; y, por otro lado, Jorge Cadaval fue la apuesta de la actriz Paz Vega.