Unidas Podemos lamenta la "falta de compromiso" del equipo de gobierno en el Consell de Ibiza

En el debate sobre política general, el conseller de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha reiterado que en el último año sólo han visto "un reflejo de lo que fue el anterior, un equipo con políticas ausentes y un total olvido a la ciudadanía" y ha añadido que "se han dedicado a hacer oposición".

Unidas Podemos ha celebrado que el Consell haya mostrado la decisión de pedir al Govern la modificación legislativa para limitar la entrada de vehículos a la Isla, aunque lamentan que hayan tardado tanto tiempo.

Saucedo ha recordado que esta propuesta es una "necesidad total" que viene defendiendo y reivindicando Unidas Podemos desde 2018 y a la que el conseller del PP, Vicent Roig, respondió diciendo que "era utópica para una isla como Ibiza". "Ahora buscan adherirse a ella, adueñándose de la propuesta, después de pasarse años en contra", ha señalado.

Por ello, la formación ha censurado que el equipo de gobierno se ha dedicado a aprobar proyectos de la legislatura anterior.

Para Podemos, en dos años no ha habido ninguna propuesta de futuro en el Consell y han apuntado también que "los logros conseguidos hasta ahora son por inercia, gracias a la legislatura anterior, ya que estaban todos los proyectos listos y sólo han tenido que materializarlos y, por otro lado, gracias a la inercia de la pandemia".

Saucedo ha afirmado al respecto que no les ha sorprendido nada de lo abordado en el debate, puesto que anteriormente ya habían destacado que el equipo de gobierno mostraba "falta de compromiso y de transparencia, no sólo con el resto de partidos, si no con los ibicencos e ibicencas, que son los principales afectados."

Por último, la formación se ha mostrado decepcionada por el rechazo de la mayoría de sus propuestas, aprobándose cuatro de Podemos que serán "muy positivas" debido a que están centradas tanto en la ciudadanía como en la sostenibilidad y la protección de la Isla.