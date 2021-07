La policía cubana niega a 'Todo es verdad' que Dina Stars esté detenida

Horas después de la supuesta detención de la youtuber Dina Stars durante su entrevista en Todo es mentira, programa en el que intervino para hablar de las protestas en Cuba contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, la Policía del país desmintió en Todo es verdad que no tenían información de la joven.

Este martes, el equipo de Todo es verdad se puso en contacto con la comisaría de Zapata, el lugar donde presuntamente Dina Stars estaría detenida, recibiendo una respuesta desconcertante por parte de un funcionario del Régimen: "Aquí no hay nadie con esos datos".

"Esa mujer por la que está preguntando no ha llegado aquí en ningún momento. Si le dijeron que estaba aquí, le informaron mal, porque aquí no se ha traído a ninguna ciudadana con esas características que usted me está indicando", explicó el entrevistado a los periodistas del espacio de Mediaset.

Sin noticias de su paradero

La actriz y youtuber, de 25 años, se vio obligada a interrumpir su entrevista en Todo es mentira tras ser avisada de que los agentes de seguridad de Estado la estaban esperando para llevársela. "La seguridad está ahí fuera", le dijo a Marta Flich, quien en ese momento la estaba entrevistando. "Me llevan", dijo después.

Al cabo de unos minutos, la joven se despidió del programa con un rotundo mensaje: "Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos". Desde entonces, no se sabe nada de ella y su entorno se siente muy preocupado.

Sus amigos la buscan "preocupados". Los agentes la trasladaron primero a una céntrica comisaría de La Habana, según explicó Edy Suárez, amigo de Dina y testigo visual de los hechos (durante la entrevista, la joven se encontraba con un grupo de amigos) que han causado un fuerte impacto mediático. "Que el ejemplo de Dina sirva para que la gente se solidarice con otros jóvenes cubanos perdidos que fueron arrestados el domingo y no se sabe dónde están", apuntó.

Tres días después de las históricas protestas masivas en Cuba, el Gobierno continúa culpando a EE UU y sigue cortado Internet en la isla. La fuerte presencia policial se mantiene mientras familiares y amigos buscan a los detenidos en las manifestaciones.