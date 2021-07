Dua Lipa, demandada por publicar una fotografía suya tomada por un 'paparazzi'

Lo más curioso de todo esto es que le ocurrió exactamente lo mismo a su cuñada, la supermodelo Gigi Hadid, pero ahora el turno es de Dua Lipa, que ha sido demandada por una agencia por una publicación que hizo en su Instagram en 2019 y en la que utilizó una fotografía de ella misma... pero tomada por un paparazzi.

Al no ser ella ni alguien cercano quien disparó la cámara, dicha imagen tiene derechos de autor y ahora Integral Images, la agencia en cuestión, argumenta que la instantánea la realizó uno de sus trabajadores y que la artista la publicó en sus redes sociales (hay que recordar que tiene cerca de 70 millones de seguidores solamente en Instagram) sin la autorización de la compañía.

La agencia expresa, en unos documentos que han presentado medios como BBC y Billboard, que con este gesto la cantante obtuvo un beneficio económico, pues a su juicio, las cuentas oficiales de Dua Lipa le sirven de promoción de su música, la cual genera importantes sumas crematísticas. Por ello le reclaman ni más ni menos que el pago de una multa de 150.000 dólares (alrededor de 127.000 euros).

Asimismo, Integral Images solicita un juicio para dirimir la cuestión, cuyos costes tendría que sufragar completamente la autora de éxitos como New Rules, Break My Heart o Don't Start Now, así como la imposibilidad de realizar acciones similares en el futuro.

En la fotografía en cuestión, que Dua Lipaya eliminó en su momento de su perfil, aparecía ella, ataviada con un enorme sombrero, en el aeropuerto JFK de Nueva York con el pasaporte y el billete de avión en una mano y agarrando su maleta con la otra. "Voy a vivir bajo grandes sombreros hasta nuevo aviso", fue su pequeño texto.

Aunque por ahora ni Dua Lipa ni su representante han querido hacer declaraciones al respecto sobre el tema durante todo este tiempo, las autoridades sí que lo hicieron: fue en febrero de este mismo año (el día 20) y fue para concederle a la agencia los derechos de autor sobre la fotografía.