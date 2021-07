Cvirus.- Puig demana 10 dies per a veure l'impacte de les mesures i confia arribar a l'agost en "les millors condicions"

Així ho ha asseverat Puig a preguntes dels mitjans després de la sessió inaugural del Congrés Nacional de directors financers organitzat per APD.

El dirigent autonòmic ha comentat que, actualment, la pressió hospitalària a la Comunitat "encara és gestionable i va augmentant i disminuint en funció també que la gravetat no és alta en aquests moments i la letalitat ha baixat d'una manera considerable, la qual cosa fa que l'efecte més important de la pandèmia siga millor que fa uns mesos".

En aquest sentit, ha assenyalat que "el primer que cal fer és observar com es desenvolupa el procés amb les mesures que s'han pres". Les mesures, ha apuntat, "tenen un desenvolupament com a mínim d'uns 10 dies". "Cal esperar i anar analitzant permanentment les dades per a prendre les decisions si cal prendre-les. Es tracta de realitzar una operació el més quirúrgica possible i no intentar tampoc generalitzar quan no és generalizable", ha explicat.

ÍNDEX DE REPRODUCCIÓ "ESTABILITZAT"

Preguntat per si es descarten noves mesures si les dades de la Covid seguixen empitjorant, Puig ha incidit que "estem en l'inici del període dels 15 dies per a avaluar la situació i no podem especular sobre què passarà". "De moment, observem que hi ha una tendència en els contagis negativa perquè continuen avançant, però l'índex de reproducció està estabilitzat. És molt ràpid per a avaluar, durant aquesta setmana veurem el comportament i d'ací a uns quants dies, uns deu, tornarem a decidir", ha postil·lat.

El que para Puig sí és "generalitzable" és que "la pandèmia està present i cal ser extraordinàriament prudent". Sobre aquest tema, ha constatat que en les primeres jornades amb el nou toc de queda "el comportament de la població està sent extraordinari i hi ha hagut molt poques intervencions necessàries de la Policia".

"És molt important eixa corresponsabilitat, que és la que ens va ajudar a eixir de l'onada de començament d'any i el que ens ajudarà a arribar, més prompte que tard, a eixa situació en el mes d'agost en la qual puguem, al costat de la vacunació, estar en les millors condicions".

"Sabem que no estarem en una situació de plena normalitat, però anem a estar amb la major normalitat possible", ha agregat el president, que ha animat a realitzar eixe "esforç comú" també per a poder reactivar la campanya turística, que és "molt important" per a la Comunitat.

Així, ha afirmat que s'ha de compatibilitzar "eixa situació amb algunes restriccions amb les possibilitats dels ciutadans de tindre oci segur". "Hi ha un oci segur que es pot tindre amb les limitacions que desgraciadament hi ha", ha defès.

Sobre les sancions pels botellons, el cap del Consell ha manifestat que ja s'han posat algunes. No obstant açò, ha remarcat que l'administració "no té una mirada recaptatòria", sinó que el que pretén és protegir "la salut de la persones, d'aquelles que estan cometent la irregularitat, i evitar les conseqüències sobre els seus familiars i amics".

"Desgraciadament, -ha prosseguit- veiem casos de persones molt greus o, fins i tot, morint, pel contagi per una altra persona que no ha tingut una actitud responsable. L'única manera d'eixir és tots junts, d'una manera responsable. Les sancions són l'última frontera; no volem posar sancions, sinó que es complisquen les normes perquè eixes normes ajuden la salut de les persones".