Tras la serie documental de Rocío Carrasco, parece que otros rostros conocidos de la farándula española podrían postularse para contar su historia. Y, tal y como ha revelado este martes en Sálvame el paparazzi Pablo, conocido como 'El Calvo' en la profesión, Jesulín de Ubrique sería uno de ellos.

"Jesulín de Ubrique está a punto de cerrar una docuserie en la que tú vas a salir perjudicada", ha comentado el fotógrafo dirigiéndose a Belén Esteban y provocando su risa. "Cuando sepas los detalles que se pueden narrar, es cuando empezarás a sentir el miedo que ha sentido Antonio David".

"Que no lo haga en agosto, que estoy de vacaciones", ha respondido la 'Princesa del pueblo' en broma mostrando que no le importa esta supuesta información.

"La docuserie está en negociaciones avanzadas, falta el okay de Jesulín, pero te aseguro que no quedas en un buen lugar", ha sostenido Pablo. "Aún no se ha cerrado por completo".

Según el paparazzi Pablo González, Jesulín de Ubrique está en negociaciones para hacer una docuserie sobre su vida



Entonces, los presentes le han echado en cara que no haya nada firmado, pero él ha defendido que "está en trámites", aunque no ha querido revelar ni la productora ni la cadena en la que se haría.

"Jesulín quiere sacar trapos sucios de cuando tenía relación con Belén, cómo se rompió esta relación y, por el horario, no voy a dar detalles muy escabrosos, pero existen entrevistas a compañeros míos en las que se dicen que vuelan planchas, cuchillos...", ha declarado.

"Eso es mentira. Escúchame, te agradezco que traigas a Sálvame esta información. Ojalá Jesús hiciera una docuserie y dijera por qué motivo no hace muchas cosas", ha contestado Belén Esteban.

Entonces, Kiko Matamoros ha asegurado que "Jesulín, en una entrevista, dijo que, cuando Andrea fuera mayor de edad, iba a hablar y tenía un as guardado bajo la manga", momento en el que su exmujer ha destacado que su hija ya tenía 22 años, por lo que hace tiempo que cumplió la mayoría de edad.

"Si la hace, no creo que me cueste el puesto de trabajo como a Antonio David", ha sostenido la tertuliana. "Estoy tan tranquila que, si Jesús lo quiere hacer, que haga lo que quiera. Pero antes de hacer una docuserie debería hablar con alguien, ¿no?", ha preguntado, refiriéndose a su hija.