Dafne Fernández inicia una nueva etapa en su segunda maternidad. Y es que la actriz se despidió este lunes de la lactancia materna, una fase de la que ha disfrutado plenamente junto a su segunda hija, Alex, que nació el pasado mes de diciembre.

La intérprete ha anunciado la noticia este martes a través de un vídeo en Instagram en el que, visiblemente emocionada, le da por última vez el pecho a la pequeña. Ambas se despiden, así, de un vínculo que Fernánez ha saboreado "desde el primer hasta el último día".

"Pensé que sería hoy o mañana pero fue ayer, y así sin darme cuenta terminó una etapa para nosotras. Escribo esto con lágrimas pero feliz por empezar este nuevo camino como personas individuales", rezan las primeras líneas del texto que la artista ha publicado para acompañar la grabación.

"Dicen que la lactancia es un regalo para toda la vida que os hacemos las madres pero el regalo me lo has hecho a mí, Alex. Esta segunda experiencia amamantando ha sido muy sencilla, placentera y la he disfrutado desde el primer al último día", se ha sincerado la actriz, de 36 años.

Finalmente, la intéprete le ha hecho una promesa a su hija: "Hoy ya no voy a ser tu alimento pero seguiré siendo tu persona favorita en el mundo porque siempre estaré a tu lado".

La publicación contiene más de 12.000 'me gusta' y ha sido comentada por cientos de usuarios. "Qué momento más difícil", "te entiendo, yo alargué la lactancia de mi hijo hasta casi tres años", "es precioso, ojalá hubiera podido disfrutar la lactancia así" o "qué regalos más perfectos nos hace la vida" son algunos de los cariñosos mensajes que pueden leerse en el post.