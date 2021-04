Dafne Fernández comparte una tierna imagen con su hija Alex: "El amor no se divide, se multiplica"

Dafne Fernández y Mario Chavarría se convertían en padres por segunda vez a finales de 2020. Tras un embarazo largo, pues tuvo lugar durante el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus, y un final de la gestación complicado en el que la actriz tuvo que guardar "reposo relativo", la bebé de la pareja, Alex, ya tiene cuatro meses.

Ambos compartían ya un hijo en común, Jon, al que le han dado una hermanita. Dafne comparte todo tipo de imágenes familiares en su cuenta de Instagram, hasta el punto de que algunos seguidores la han criticado por ser demasiado monotemática.

Haciendo caso omiso a esto, la actriz ha compartido hace unas horas una bonita instantánea con su hija, en la que hace referencia a uno de sus mayores miedos cuando se quedó embarazada.

"Como muchas mamis me dijisteis el amor no se divide, se multiplica. Lo corroboro. Me va a explotar el corazón", ha escrito en el pie de foto de la publicación. Y es que esto hace referencia a otra imagen de la intérprete el pasado verano, en la que salía con su hijo.

El texto que acompañaba a la fotografía era: "Adoro a este ser y me da miedo pensar cómo voy a dividir mi amor cuando nazca el nuevo bebé. Me siento culpable!! Aunque pienso que es el mejor regalo que le voy a hacer en esta vida".

Ahora que han pasado unos meses y la familia estará poco a poco recuperando su rutina después del nacimiento de Alex, parece que Dafne se ha dado cuenta de que todos los consejos que le dieron sobre este tema eran verdad. Una buena noticia para la actriz, que no ha dudado en compartir su embarazo y su vida familiar con sus seguidores.