Ajuntament de València i Generalitat impulsen una proposta de grau de FP en Seguretat Pública

La proposta s'elevarà a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i als ministeris d'Interior i d'Educació perquè eixe grau de Formació Professional es puga implantar al conjunt de l'Estat.

El regidor de l'Àrea de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha mantingut una reunió de treball amb el secretari autonòmic de Seguretat d'Emergències, José María Ángel, després de la qual ha anunciat que, "a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb el concurs del Ministeri de l'Interior, el Ministeri d'Educació i la Generalitat Valenciana, s'impulsarà l'establiment d'un grau de Formació Professional de Seguretat Pública i Privada a la Comunitat Valenciana i l'Estat espanyol".

Segons Cano, "açò suposa un canvi de paradigma pel que fa als aspirants a policies locals". "Podran accedir a les oposicions persones amb un formació prèvia molt intensa en tots els àmbits relacionats amb la seguretat i les llibertats i els drets de la ciutadania", ha asseverat.

La implantació d'un grau en Seguretat Pública redundarà, ha afegit, "en una millora substancial de la qualitat de les plantilles perquè la formació de base que tindran serà àmplia, diversa i homologada amb els estàndards oficials".

El treball previ per a elaborar el programa dels estudis ja ha sigut desenvolupat per la secretaria autonòmica de Seguretat i Emergències. "Eixa tasca -ha puntualitzat Cano- és el que anem a posar sobre la taula".

L'objectiu és poder implantar el grau corresponent a principis del curs 2022-2023.

Fins avui, els aspirants a policia local han de superar el temari corresponent per a cada oposició. "Eixos temaris serveixen per a superar oposicions, però no formen en matèria de seguretat", ha afegit l'edil, per a qui "la implantació del grau de Formació Professional permetria homologar la qualitat del servici a tot l'Estat, i això serà bo per al conjunt de la ciutadania".

INTEGRACIÓ 092

En la mateixa reunió de treball, Ajuntament i Generalitat han acordat integrar els servicis telefònics d'atenció de la Policia Local, el 092, amb el telèfon d'Emergències d'àmbit autonòmic, 112.

La prestació dels servicis d'atenció a les emergències es derivaran en funció de l'objecte de la mateixa i la disponibilitat de recursos.

"València es converteix en la primera gran ciutat d'Espanya que integra el seu servici d'atenció local amb el d'àmbit autonòmic", ha conclòs Cano.