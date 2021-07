La emocionada carta de Avilés a su exnovio tras su ruptura: "Te querré siempre, nadie podrá quitarnos lo vivido"

José Antonio Avilés no pasa por su mejor momento. Así lo demostró el pasado domingo en Viva la vida, programa en el que no pudo evitar romperse, pues media hora antes su ya exnovio, Antonio Vega, lo había dejado. "Hemos decidido poner fin a la relación", dijo el tertuliano, que este lunes ha compartido unas palabras al respecto a través de Instagram.

El exconcursante de Supervivientes ha publicado una fotografía del pasado donde aparece con su exnovio y la ha acompañado de una misiva. "Nada ni nadie podrá quitarnos las cosas vividas y una futura buena relación como amigos", rezan las primeras líneas.

"Gracias por todo lo vivido junto a ti, jamás tendré palabras para agradecértelo, te quiero y te querré toda la vida. Gracias siempre", ha expresado el tertuliano, que ha pedido empatía ante la nueva etapa en la que se adentra: "Solo os pido una cosa a todos, respeto. Gracias".

Este detalle llega horas después de que el ex superviviente diera la noticia en el espacio conducido por Emma García. "Sabéis que hace dos meses subí una publicación en la que salgo con Antonio y hoy, por circunstancias, no ha pasado nada, hemos decidido los dos poner fin a la relación. No quiero que creen especulaciones. Ha sido él el que me ha llamado y me lo ha dicho", contó.

"Me ha dicho que se sentía bloqueado de ir al aeropuerto y no hablar antes de esto", contó con lágrimas en los ojos y recibiendo un gesto de cariño por parte de Carmen Borrego. "Hemos dicho que preferimos ser amigos a terminar mal. Ha habido un desgaste de la relación bastante jodido. He sido quizás muy invasivo, con mucha efusividad", declaró después, todavía "en shock" por la situación.