Avilés se derrumba en directo porque su novio acaba de romper con él

José Antonio Avilés, colaborador del programa Viva la vida, que emite Telecinco los domingos por la tarde, no ha podido evitar llorar en directo: el motivo, que lo ha dejado su novio poco antes de empezar el programa.

"Sabéis que hace dos meses sale una publicación en la que salgo con Antonio y hoy, por circunstancias, no ha pasado nada, hemos decidido los dos poner fin a la relación. No quiero que creen especulaciones. Ha sido él el que me ha llamado y me lo ha dicho", ha explicado.

"Me ha dicho que se sentía bloqueado de ir al aeropuerto y no hablar antes de esto", ha comentado el colaborador sin poder reprimir las lágrimas por la emoción y la pena.

"Hemos dicho que preferimos ser amigos a terminar mal. Ha habido un desgaste de la relación bastante jodido. He sido quizás demasiado invasivo, con mucha efusividad", dijo José Antonio Avilés.

La presentadora del programa, Emma García, ha mostrado su apoyo al colaborador; cree que Antonio no ha sido generoso con Avilés, porque "hay maneras y maneras de dejar".

El novio ha llamado entonces al programa, donde ha querido explicar su versión: ha dicho que la conversación ha sido cordial, que no ha cogido un avión para no dañar a nadie, que no era una relación seria y solo llevaban tres meses conociéndose, que él ha puesto de su parte, pero que no está en un momento para tener una relación seria.