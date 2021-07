La Guàrdia Civil demana les factures de les subvencions atorgades a Francis Puig i els seus socis

Així es desprèn d'un ofici de la Guàrdia Civil, al que ha tingut accés Europa Press, dirigit el Jutjat d'Instrucció número 4 de València, encarregat d'investigar un presumpte frau de subvencions a Francis Puig i els seus socis.

En concret, aquesta causa parteix d'una querella contra Francis Puig i els seus socis per la possible adjudicació fraudulenta de subvencions de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana i del Govern d'Aragó a les mercantils Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B i Kriol Produccions entre els anys 2015 i 2018.

Dins d'aquest procediment, la Guàrdia Civil necessita més documentació. En concret, ha requerit al jutge que reclame a aquestes mercantils els llibres diaris.

Ja al febrer aquest organisme oficial va requerir al Registre Mercantil de Castelló copia del llibre diari de les empreses, així com al Registre Mercantil de Terol al no disposar de l es factures físiques, còpies o originals, justificatives de les despeses de les subvencions.

No obstant açò, no ha sigut possible obtindre aquesta informació, amb el que la Guàrdia Civil demana al jutge que la sol·licite directament a les empreses Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat, Kriol Produccions, TV CS Retransmisiones i Mas Mut Produccions.