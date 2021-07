¿Estamos preparados para disfrutar del verano?

Aunque la lucha contra la Covid-19 sigue activa, las libertades de las que estamos disfrutando estos días han animado a los consumidores a planificar actividades para organizar su verano. El equipo de investigación de Insights de Google Ads ha analizado este mes las búsquedas más recurrentes de los usuarios y los resultados completos están en este artículo, con sus conclusiones.

Entre las tendencias más claras cabe destacar las búsquedas relacionadas con actividades divertidas y que dejan ver las ganas de disfrutar del exterior, como "clases de natación cerca de mí", "campamentos de verano", "karts cerca de mí" y "entradas a la venta". No obstante, es importante tener en cuenta que la pandemia todavía se deja ver en los comportamientos de los usuarios y un importante número de consumidores prefieren disfrutar al aire libre sin salir de casa y realizan búsquedas como "ideas para patio trasero pequeño", "pérgola plegable con paredes", "empresas de cerramientos cerca de mí" y "qué plantar con".

Por supuesto, también hay quienes ya se animan a cruzar fronteras y sus búsquedas en la web han dejado reflejadas las tendencias del mercado. Si quieres más información sobre cómo se está preparando la gente para disfrutar de este verano y cómo refleja el buscador de internet más empleado en nuestro país nuestro comportamiento fuera de la web, no dudes en consultar el site Think with Google.