Caballos, hermetismo y un romance peligroso: así es Uğur Güneş, el galán de 'Tierra amarga'

Ha sido la última en llegar pero ya se ha convertida en una de las favoritas del gran público en España. Nos referimos a Tierra amarga, la nueva telenovela desde hace algo más de una semana para las tardes de Antena 3 (en detrimento de Ahora caigo, con Arturo Valls dedicándole una emotiva carta de despedida), que está cautivando a los espectadores no solo gracias a esa nueva pasión por la ficción turca que hay hoy por hoy en nuestro país, sino también, claro, a su pareja de protagonistas: por un lado, Hilal Altınbilek, ya comparada en belleza a Angelina Jolie; y, por el otro lado, el galán, Uğur Güneş.

Nacido el 10 de noviembre de 1987 en Ankara, donde pasó su infanciajunto a su hermano y su hermana siendo un niño muy activo y algo diablillo, lo que le valió varias visitas al hospital y unas cuantas cicatrices, como él mismo explicó en una entrevista para ATV, comenzó a actuar por una de esas anécdotas que le encanta contar: fue un amigo quien le recomendó que se dedicase a la interpretación en el Ankara Art Theatre. Para cuando se graduó, lo había hecho en la carrera de Lengua, Historia y Teatro de la universidad de la capital turca. Y, ya sí, decidió dedicarse a la actuación como su oficio.

Gracias a su porte y belleza, su primera oportunidad no tardó en aparecer ante él: comenzó con las películas Seytan-i racim, una cinta de terror que recibió malas críticas, y Tamam miyiz? (Are we OK?), que le sirvió de trampolín. Dos años antes, en 2011, había aparecido en la serie Yeniden Başla (Start Again), que supuso su debut en la televisión, y seguidamente estuvo en las dos temporadas de Benim İçin Üzülme (Don't Worry for Me).

Tras participar en once episodios de Urfaliyam Ezelden, dos papeles le consagrarían definitivamente para la ficción: la miniserie sobre la Primera Guerra Mundial Seddülbahir 32 Saat y el drama histórico Dirilis: Ertugrul, que narra las hazañas de Ertugrul Ghazi, el padre de Osmán, fundador del imperio otomano. Su papel en esta última de Tugtekin Bey le valió el Premio al Mejor Actor del Ministerio de Juventud y Deportes de su país en 2016.

Fue entonces cuando le llegó el primer papel completamente protagonista. Fue interpretando al diplomático Faith en la serie de acción Isimsizler, en la que luchaba contra terroristas. En 2018 comenzó el rodaje de la producción que ya ha arrasado en los más de 30 países en los que se ha estrenado: Tierra amarga, donde interpreta a Yilmaz.

Un hombre discreto

Algo que le emparenta con su compañera de reparto es que ambos son muy reservados con respecto a su vida privada pues, tal y como se explica desde Vanitatis, se desconoce si en estos momentos tiene ocupado el corazón. Eso sí, el hecho de mantener al margen el papel couché en su carrera profesional no siempre ha sido sencillo, sobre todo cuando la química es tal con Hilal que no habían comenzado siquiera la emisión y ya estaban relacionándolos y asegurando que estaban juntos.

Quizá sea porque se busca continuamente que todas las parejas turcas acaben siendo en la vida real como Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the air que sí son pareja, pero en el caso de Uğur Güneş y Hilal Altınbilek es más bien todo lo contrario. Según parece, sí que estuvieron juntos, pero fue tan breve y guardan tan mal recuerdo de su idilio que el rodaje no es el ambiente más cómodo para el equipo y para el resto de intérpretes. Al menos, así lo aseguran diversos medios turcos, que suelen comparar los dramas de su historia con la que viven sus roles en la ficción que les ha unido a ojos del gran público.

Desde entonces no se le ha conocido pareja ni ha sido relacionado con nadie, también porque su hermetismo le ha llevado a que en su Instagram, donde posee casi 535.000 seguidores, apenas tengan cabida otras cosas que no sean sus rodajes, sus muy habituales sesiones en el gimnasio y los animales.

Las dos primeras, de hecho, van muy unidas, puesto que sus marcados músculos son parte de su preparación para sus nuevos papeles: por un lado interpretará a un minero en la serie Kanunsuz Topraklar y, por otro, será un soldado encerrado junto a sus compañeros en un submarino que se hunde en la cinta Dumlupinar: Vatan Sag Olsun.

Pero la tercera es su remanso de paz. Sí que es cierto que aprendió a montar a caballo por exigencias del guion, pero desde entonces se ha dejado ver en varias de sus instantánas en compañía equina. Y qué decir de los perros: Uğur Güneş tiene varias imágenes junto a ellos (además de con un gato) y también es muy dado a subir vídeos a sus stories con sus mascotas.