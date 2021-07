La pasión (por la ficción) turca: desde 'Fatmagül' hasta 'Tierra Amarga'

En 2018 no sabíamos muchas de las cosas que se nos iban a echar encima. Cosas fuertes y que nos cambiarían la vida. En ese año una serie llamada ¿Qué culpa tiene Fatmagül? estaba reuniendo a más de 700.000 espectadores que ponían el canal Nova para no perderse ni un detalle de la terrible historia de Fatmagül, una chica que es violada por un grupo de amigos para después ser obligada a casarse con su agresor. Ahí es nada.

A Fatmagül le cogió el relevo la serie Madre, que también fue un rotundo éxito en Nova. Así que los directivos de Atresmedia se plantearon pasar las telenovelas turcas a los canales principales y a prime time y ¡BINGO! Fue con la serie titulada Mujer cuando en Antena 3 se alcanzaron las cotas más altas de share con 2,4 millones de espectadores siguiendo la historia de Bahar: una mujer abandonada por su madre cuando tenía 8 años.

Telecinco siguió a Antena 3 con Love Is in the Air. Otra serie de descomunal éxito con la que comenzó un fenómeno, también sin precedentes… Los medios comenzaron a comentar el minuto a minuto de cada capítulo como si fuera un partido de fútbol. Increíble pero aquí está la prueba.

Comentario Love in in the air Cinemanía

En este artículo de Magnet se analiza el por qué de estas retransmisiones en directo que tienen mucho que ver con la ansiedad, obsesión y rapidez con que consumimos todo hoy en día. Desde el tiempo libre que llenamos de planes no vaya a ser que no tengamos nada que hacer y nos dé un ictus, hasta cualquier producción audiovisual que somos capaces de devorar a una velocidad x2.

Y así, con este furor por las series turcas, llegamos hasta Tierra Amarga, la telenovela que sustituirá al mítico programa Ahora caigo, presentado por Arturo Valls y cancelado recientemente.

La última en sumarse a la fiesta ha sido Netflix con varias series de origen turco que, eso sí, se centran en géneros como la intriga o el thriller quitando peso al melodrama.

¿Qué tienen las series turcas para avasallar de esta manera entre el resto de ficciones? Pues tragedias familiares, amores imposibles, bien de morbo y actores y actrices guapísimos y guapísimas.

Estas son, una a una, las 10 más famosas:

'Fatmagül'

Una escena de Fatmagul Cinemanía

Fatmagül es una joven humilde que vive en un barrio costero y que trabaja en el campo con su hermano Rahmi. Está prometida con Mustafá que es un pescador que además está construyendo su la casa en la que vivirán cuando ambos se casen.

Sin embargo, un día en la fiesta de compromiso de una pareja conocida por todos en el pueblo por ser ambos bastante ricos, Fatmagül conoce a Kerim y él se enamora de ella a primera vista. Ella le rechaza, claro. Pero una noche, tras la ceremonia, justo cuando Kerim salía a divertirse con tres amigos ricos, Fatmagul es violada por cuatro jóvenes.

Mustafá rompe el compromiso y ella es obligada a casarse con Kerim, del que sospecha que estuvo implicado en su violación.

'Mujer'

Escena de Mujer Cinemanía

Mujer es mayor fenómeno televisivo en España de 2020 y sigue siendo en 2021. Está a punto de terminar pero cada semana esta serie -que se iba a estrenar en Antena 3 para luego pasar a Nova pero que fue tan vista que al final se quedó y marcó tendencia en el resto de principales canales- ha sido seguida por millones de personas.

Bahar es una mujer que con 8 años fue abandonada por su madre. Años después es una adulta con problemas que pasa por un momento de soledad hasta que conoce a Sarp. Se enamoran perdidamente y tras una etapa de pura felicidad Bahar se queda viuda. Ya solo le quedan sus dos hijos, Nisan y Doruk.

Debido a problemas económicos Bahar se muda con su familia a un barrio más pobre donde con el tiempo comienza a sentir algo por Arif, el hijo de su casero.

La nueva historia de amor de Bahar avanza mientras su vida da un giro cuando se reencuentra con su madre, a la que no tiene más remedio que acudir. Pero es que, además, algo le dice que su marido, Sarp, no está realmente muerto.

'Love Is in the Air'

Escena de Love is in the air Cinemanía

Con esta serie Telecinco quería dar un golpe en la mesa. Sin embargo, la audiencia, aunque altísima no ha superado a Mujer. Eso sí, su audiencia es de las más fieles y sobre todo más adictas. Creando una legión de fans que no solo ven la serie si no que la comentan en directo o la leen en retransmisiones online.

Donde Carlos Boyero ve un tono ñoño, insustancial, rutinario e infame el resto de la audiencia disfruta de una comedia romántica sobre una joven estudiante de arquitectura en cuyo camino se cruza un empresario y cotizado soltero de Estambul que le hace un trato: Eda debe pasar con él dos meses como si fuese su prometida y él volverá a pagar los estudios.

Al principio Eda odia a Bolat pero luego empiezan a surgir sentimientos inesperados.

'Madre'

Una escena de Madre Cinemanía

Este drama basado en la serie japonesa Mother ha sido un éxito en Antena 3 que se ha dado prisa para preparar su adaptación española protagonizada por Adriana Ugarte.

La historia gira en torno a Zeynep, una joven profesora sustituta que cuando se entera de que una de sus alumnas sufre maltrato por parte de su familia decide llevársela e iniciar una nueva vida con ella, convirtiéndose en su nueva madre.

Un melodrama de altura que ha tenido el éxito suficiente para que trajeran de Turquía la serie titulada Mi hija.

'Mi hija'

Una escena de 'Mi hija' Cinemanía

Estrenada también en pleno prime time desde Navidad esta serie se centre en el personaje de Öykü, una niña de ocho años que vive con una amiga de su madre.

Un día esta amiga de su madre decide que no quiere cuidarla más impulsada por una enfermedad rara que le diagnostican llamada Niemann-Pick. Así que abandona a la menor en la casa de su padre para que viva con él.

Pero su padre, Demir, es un delincuente de poca monta que acaba de ser arrestado y que, además, no tiene ni idea de la existencia de su hija. Tendrá que aprender a ser padre a la fuerza.

'El secreto de Feriha'

Una escena de 'El secreto de Feriha' Cinemanía

Esta serie se emitió en Nova y no llegó a las grandes cadenas de televisión. Algo menos conocida entre el gran público pero con un argumento de igual intensidad que el resto de ficciones.

Feriha Yilmaz vive con su familia en el sótano de un lujoso edificio, en un barrio de clase alta. Se le da bien estudiar así que recibe una beca para una universidad de jóvenes millonarios. Cuando llega es el centro de atención incluso para Emir, un chico millonario con fama de crápula.

Feriha se siente atraída por Emir y le miente fingiendo ser millonaria. A medida que la relación de ambos se estrecha van enamorándose y para Feriha es cada vez más difícil escapar de sus mentiras.

'The Gift'

Una escena de 'The Gigt' Cinemanía

Una joven pintora de Estambul descubre gracias a un arqueólogo que en las ruinas de Gobeklitepe hay un símbolo que conecta a Atiye con el templo de una forma misteriosa. Así comienza un viaje hacia los secretos del pasado de Ayutye.

Es sin duda uno de los títulos más estimulantes para el público ávido de misterio y misticismo. Netflix la tiene en su catálogo.

'Aquel verano'

Una escena de 'Aquel verano' Cinemanía

El director de The Gift es también creador de esta serie mucho más sencilla que su predecesora.

Deniz es un chico de 16 años que trata de conquistar a la chica de sus sueños. Pero, en mitad de sus vacaciones de verano en una ciudad costera, se ve inmerso en un triángulo amoroso.

Justo el tipo de serie perfecta que lo puede reventar este verano. A Netflix no se le ha escapado y la estrenará el 9 de julio.

'50M2'

Una imagen promocional de 50M Cinemanía

Golge es un sicario que un día decide traicionar a sus jefes para intentar escapar de su vida de asesino. Hasta aquí la serie turca con el argumento menos convencional de todas las que se han podido ver en España.

Pero la historia cambia cuando después de ser perseguido por sus superiores varios días, y con el temor de ser asesinado, se esconde en una vieja sastrería de la ciudad. Allí, escondido en 50 metros cuadrados, es confundido con el hijo difunto del propietario.

Golge decide adoptar esta nueva identidad sin pensar en las complicaciones que esto puede acarrear. Y cuanto más tiempo pasa en ese entorno, más secretos descubre de su pasado. Netflix también vio el potencial en esta serie.

'Tierra Amarga'

Una escena de 'Tierra Amarga' Cinemanía

El último estreno de Antena 3 es una producción turca de 2018 que lleva tres temporadas de emisión en su país de origen y que ha sido todo un éxito.

Una telenovela que se mueve entre el thriller y el drama para contarnos la historia de dos amantes, Züleyha y Yilmaz que son perseguidos por un crimen que él cometió en defensa de ella. Para escapar de la justicia ocultan su identidad y se hacen pasar por hermanos mientras trabajan en una granja…

Toda la tensión de la trama se sostiene, claro, en el secreto que ambos deben esconder para sobrevivir.