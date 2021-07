El Valle de la Muerte registra la segunda temperatura más alta de todos los tiempos: 54,4º C

Las olas de calor no sólo están afectando a Europa. También el continente americano se está viendo sacudido por este fenómeno adverso y ello ha llevado que casi se iguale un récord mundial en uno de los lugares más cálidos de la Tierra.

Se trata del famoso Valle de la Muerte, en California (Estados Unidos). Este viernes, se registró en este lugar, que hizo honor a su nombre, una temperatura de 54,4º C, casi un récord histórico.

"¡Estas temperaturas extremas no son una broma! Tenga cuidado antes de salir al aire libre este fin de semana. ¡No se ponga en peligro ni a usted ni a los socorristas!", dijo en su cuenta de Twitter el Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas, en el vecino estado de Nevada.

Las autoridades meteorológicas estadounidenses han avisado de que tanto este sábado como este domingo se han podido superar los registros alcanzados este viernes, a la espera de mediciones oficiales.

El récord absoluto de temperatura en la Tierra se alcanzó precisamente en el Valle de la Muerte el 10 de julio de 1913, con 56,7º C. También hay registro de una temperatura de 55º C en Kebili, Túnez, el 7 de julio de 1931. No obstante, algunos expertos dudan de la veracidad de esas mediciones, debido a su antigüedad con métodos muy alejados a los actuales.

El récord en España, oficial, se sitúa en los 46,9º C registrados en el aeropuerto de Córdoba en julio de 2017, aunque hay mediciones no oficiales superiores, como los 47,2º C de Murcia (1994) o los 47,3º C de Montoro, Córdoba (1994).