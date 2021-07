Luis Rollán alerta sobre el aumento de la homofobia y Sofía Cristo pide la ilegalización de Vox: "Hay mucho miedo"

Este viernes, Telecinco emitió el Deluxe en su prime time. Al principio de una gala presentada por María Patiño se vivió un encontronazo entre la madre de Melyssa Pinto, Nela de Almeida, y Sandra Pica, la exnovia de Tom Brusse.

Después, el programa ofreció un multipoli en el que los colaboradores de Sálvame diario se enfrentaron a las declaraciones que habían hecho sobre Rocío, contar la verdad para seguir viva. En tercer lugar, se sumaron al plató Luis Rollán y Sofía Cristo.

Estos hablaron sobre el proyecto que tienen de tener un hijo o hija mediante fecundación in vitro, pues ambos manifestaron tener muchas ganas de ejercer la maternidad y la paternidad; y consideraban que eran las mejores personas con las que llevar a cabo dicho proyecto.

"Mi persona favorita es él. Nadie tiene su ética, ni su moral, ni su familia. A mis 38 años no estoy convencida de nada, pero el amor se da de muchas formas y el mío por Luis no tiene final. Me ha cuidado absolutamente siempre y no se me ocurre mejor persona para esto", explicó Cristo con una sonrisa.

Por último, María Patiño sacó a la palestra el asesinato homófobo del joven Samuel, para saber las opiniones de Rollán y Cristo, siendo ambos parte del colectivo LGTBI. El Deluxe recogió unas imágenes del formato La caja, en el que Rollán recordaba el acoso que sufrió de pequeño.

Luis Rollán alerta sobre el auge de la homofobia

"Hemos pegado un retroceso muy grande. Este asesinato me ha removido todo. Además, es que no se trata de un caso aislado: son muchos y por toda España. Cada vez hay más miedo, madres que les piden a sus hijos que no se cojan de la mano cuando salen... hace más de 80 años, Lorca fue asesinado, también, mientras le llamaban 'maricón'", comenzó el comunicador.

Después, reclamó que el resto de personajes públicos se manifiesten también sobre esta lacra tal y como había hecho él, señalando que las redes no están "solo para el postureo" y que se debería de utilizar ese altavoz también para cuestiones más serias y para decir un sonoro "basta ya".

Mientras que Patiño incidió en lo preocupante de que los jóvenes perpretaran también esta oleada homófoba, la DJ puso el foco en la política y pidió la ilegalización de Vox: "No me tiembla el pulso al decirlo, flaco favor hacen al colectivo", concluyó.