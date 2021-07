Miguel Frigenti, en el 'Deluxe': "Defender a Rocío Carrasco ha beneficiado mi carrera"

Este viernes, Telecinco emitió el Deluxe en su prime time. Al principio de una gala presentada por María Patiño, se vivió un encontronazo entre la madre de Melyssa Pinto, Nela de Almeida, y Sandra Pica, la exnovia de Tom Brusse.

Después, el programa ofreció un multipoli en el que los colaboradores de Sálvame diario, Belén Esteban, Miguel Frigenti, Marta López, Lydia Lozano y Kiko Matamoros, se enfrentaron a las declaraciones que habían hecho con anterioridad sobre Rocío, contar la verdad para seguir viva.

También hablaron sobre cómo había influido en la relación entre ellos la emisión de la docuserie, y quedó claro que había abierto auténticos cismas entre algunas personas de los dos bandos. Una de las preguntas que hizo Conchita fue si a Miguel Frigenti le había beneficiado defender a Rocío Carrasco en los debates pertinentes al documental.

Según dijo Frigenti, él mismo pidió que se le hiciera la pregunta. "Creo y tengo que reconocer que a mí me ha beneficiado y me ha venido bien para mi carrera. Además, estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho, y creo que me he desenvuelto mejor que muchos compañeros con muchos más años de trayectoria profesional que yo", explicó.

La respuesta provocó muchos murmullos en plató, y Kiko Matamoros consideró que esas palabras convertían a Frigenti en un "oportunista" y en alguien que sabía oler muy bien a qué posturas debía acercarse para salir bien parado, y también en cuáles debía ponerse en contra.

Por su parte, Frigenti explicó que los directores del programa le habían dicho en varias ocasiones que lo estaba haciendo muy bien, y que por ello había multiplicado sus apariciones en plató. "Yo eso de venir más o menos nunca me lo habría planteado y también he tenido un principio, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera", dijo al respecto María Patiño.