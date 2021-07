La Fura dels Baus, Amaral o Cepeda, entre les actuacions aquest estiu al 'Alacant City & Beach' del Muelle 12

L'Escenari Alacant City & Beach de Muelle 12 comptarà amb una "ambiciosa" programació que té per objectiu "incrementar i potenciar" el turisme musical en la ciutat amb llegendes com a La Fura dels Baus, Víctor Manuel o Amaral, noves veus de l'escena pop nacional com Sofia Ellar o Cepeda i autèntics referents dins dels seus gèneres, com ho és Estrella Morente per al flamenc o Nach per al rap entre aquest mes de juliol i setembre, segons ha informat el consistori en un comunicat.