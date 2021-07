El Museu Valencià d'Etnologia explora en un cicle de cinema les relacions entre el documental i l'antropologia

La primera edició d'aquesta iniciativa, que començarà la setmana que ve, comptarà amb quatre projeccions realitzades "a la fresca" en els patis del museu i que es duran a terme entre el dimarts 13 i el divendres 16 de juliol, segons ha detallat la Diputació de València en un comunicat.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha destacat que aquest cicle "pretén aprofundir en la capacitat del documental per a comprendre les nostres societats, abordant temes com les cures a les persones majors, els territoris de frontera, el canvi climàtic o la postcolonialitat".

En aquest sentit, ha posat en valor "l'experimentació continua, la innovació en la programació i la creativitat de l'ETNO per a obrir noves vies de comunicació amb el públic".

'Incontrolat' té com a objectiu acostar el públic una selecció de documentals de caràcter etnogràfic. En concret, es tracta d'obres premiades en festivals internacionals que no han sigut estrenades en sales ni en festivals de la Comunitat Valenciana i que tampoc estan accessibles en plataformes digitals.

El programa es compon de quatre documentals, com 'Mother', de Kristof Bielsen, una obra que s'endinsa en residències de majors de luxe en països del sud global, com Tailàndia, per a acollir ciutadans europeus acomodats. La peça és una extraordinària observació sobre la dificultat de cuidar als nostres majors, i les transformacions que van patint les cadenes globals de cures.

A l'àmbit estatal, destaca l'estrena a València de 'Anunciaron Tempestad', de Javier Fernández Vázquez, un documental que ha passat en 2020 per la Berlinale, el Documenta Madrid o el DocsLisboa. L'obra aborda la "poc investigada" memòria del passat colonial espanyol a Guinea Equatorial, una tasca que es realitza a través dels relats orals de la comunitat bubi, endinsant-se en la selva per a traçar l'assassinat d'un dels seus últims reis.

Els altres dos documentals que complementen el cicle són 'Budha in Africa', premiat com a millor documental de Sud-àfrica, i 'A Shape of Things to Come', un documental de frontera que es converteix en tota una etnografia del desert de Sonora, endinsant-se en l'autosupervivencia enmig del col·lapse ambiental global.

Totes les pel·lícules es projectaran a les 22.00 hores. L'accés al cicle és gratuït sense reserva prèvia, fins a completar l'aforament.