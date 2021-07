Torres espera que el TSJC avale el 'toque de queda' y admiten que no tienen 'plan b'

Al respecto, ha explicado durante una rueda de prensa que todavía no se ha presentado de manera oficial la petición, si bien se espera hacer a lo largo de este viernes, 9 de julio. Torres ha matizado que la limitación de movilidad, que solicitarán sea entre las 00.30 y las 06.00, tendrá una afección económica "mínima, está todo cerrado, pero es muy importante evitar las aglomeraciones nocturnas".

"En un sentir mayoritario social este toque de queda debería salir, estamos poniendo la salud a disposición de una media que no impide la libertad individual y que no tiene una afección económica", aseveró.

Asimismo, afirmó que no existe ningún 'plan b' debido a que consideran que el sistema actual funciona, reconociendo que se han tomado una serie de medidas que son del ámbito autonómico y que no dependen de la justicia para que se avalen.

Torres, que se mostró "preocupado" por los números de contagios, afirmó que uno de los factores que favorece el repunte es que "hay mucha población que está disfrutando de vacaciones, principalmente todos los jóvenes que han estado escolarizados", indicando que durante el periodo escolar el control de contagios es "mucho mayor", incidiendo así en el alto número de casos que hay entre las personas menores de 30 años.

"Se quitan la mascarilla, no respetan la distancia, comparten vasos y demás en actos festivos que no tienen ninguna razón en los momentos que estamos viviendo. En estos momentos, uno se puede divertir cumpliendo con las normas sabiendo que estamos al final del camino pero no hemos pasado la meta, la pasaremos cuando tengamos la población canaria, española y europea inmunizada, pero sabiendo que el virus va a seguir estando", declaró en referencia a la población joven.