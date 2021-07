La Marina acull les proves del dron de salvament 'Nàutic', capaç de transportar víctimes

20M EP

NOTICIA

La Marina de València acull aquests dies les proves del dron de salvament 'Nàutic', desenvolupat per l'empresa Proteus Innovation, que és capaç de funcionar com una llitera sobre el mar per a transportar a una persona tombada sobre ella.