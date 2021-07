Leo Harlem, en 'El hormiguero': "Mi primer trabajo en el cine fue gracias a Santiago Segura en 'Torrente 5'"

Santiago Segura y Leo Harlem fueron este jueves los penúltimos invitados de la temporada de El hormiguero (el lunes la concluirá con la visita de Anna Castillo y Carlos Cuevas) y donde presentaron su nueva película, ¡A todo tren! Destino Asturias, una comedia familiar que se estrena este viernes en cines.

"Leo: ¿Cómo ha sido trabajar con Santiago? Porque tiene menos paciencia que un taxista en una rotonda...", quiso saber Pablo Motos. "Ha tenido mucha, he aprendido un montón y estoy muy contento", respondió el cómico.

"Le tengo que hacer un poquito la pelota, pero es inevitable. El trabajo en el cine es que te pagan por esperar y son pausas muy largas, pero como tenemos aficiones comunes, hemos pasado jornadas muy entretenidas", añadió Harlem.

Segura comentó que "ahora mismo Leo es un tío muy solicitado como monologuista, pero como actor cinematográfico también. Y su debut fue en Torrente 5". El cómico señaló que "fue mi primer cameo importante con el gran Chiquito de la Calzada. Los dos de vigilantes jurados, una empresa de futuro...".

"Mi primer trabajo en el cine fue gracias a Santiago en Torrente 5, si", admitió Harlem. "¿Te quieres atribuir su éxito?", le dijo Trancas a Segura, pero el director se defendió: "No me lo atribuyo, simplemente que es la verdad: Debutó en el cine en esa película porque no soy un descubridor, soy un aprovechador de talentos".

En la película, Segura interpreta a uno de los padres de los niños que van en el tren y Harlem, al abuelo, pese a la poca diferencia de edad entre ambos (3 años). El presentador le comentó al cómico: "¿Tienes mentalidad de señor mayor?". El leonés contestó: "Por supuesto, yo nací ya cotizando. Por ejemplo, hago aquagym porque la piscina no cubre y no tienes que ir rápido".

Otra curiosidad de Harlem es que no sabe conducir: "No valgo para eso, pienso que si apruebo un examen es para mejorar mi calidad de vida y si apruebas el de conducir te toca un sitio infernal, como copiloto estoy muy bien".

En el cine, el cómico tiene un doble para las escenas de conducción y las de acción: "Tengo uno estupendo que conduce, corre... En otra película tuvieron que buscar a alguien que se pareciera y realmente se parece mucho y me supera, es informático, sabe mucho, estoy encantado con mi doble. También tengo otro en Canarias, así que tengo hasta triple", afirmó.