La Comunitat Valenciana registra un nou pic de 1.834 casos i els ingressats pugen a 260

Així mateix, un total de 2.790.917 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i ja compten amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- 2.167.428 persones, 256.781 a Castelló, 779.225 a Alacant i 1.131.422 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 413.276 persones. Per províncies, 159 a Castelló (42.542 en total); 266 a Alacant (151.408 en total); i 1.409 a València (219.324 en total). El total de casos no assignats es manté en dos.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen 17 persones ingressades més que ahir i quatre unidaes de crítics ocupades més. En concret, 12 en la província de Castelló, 1 d'ells en UCI; 23 en la província d'Alacant, 2 d'ells a l'UCI; i 225 en la província de València, 26 d'ells en UCI.

648 ALTES

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 648 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 404.044 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.180 a Castelló, 150.337 a Alacant i 211.470 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

No obstant açò, no s'ha registrat cap defunció, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.462: 808 a la província de Castelló, 2.848 en la d'Alacant i 3.806 en la de València. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 13.234 casos actius, la qual cosa suposa un 3,12% del total de positius.