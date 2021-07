Verdeliss muestra la renovada habitación de su hija Miren con estilo escandinavo: "¡Ahora sí!"

Verdeliss, una influencer y youtuber conocida por compartir en sus redes sociales su vida junto a su marido y sus siete hijos, ha decidido adentrarse en un rápido proyecto decorativo en la habitación de su hija más pequeña, Miren.

La exconcursante de GH VIP confiesa que, a pesar de los numerosos intentos de cambio, no estaba satisfecha con la manera en que los elementos del dormitorio de su hija Miren cuadraban. "Me gustaba el anterior papel pintado y me flipaban los muebles…pero juntos era un cóctel imposible de 'cuajar'", relataba.

En la habitación de la pequeña, la primera de la casa en conseguir un cuarto para sí sola, ya había algunos muebles muy reconocidos para los seguidores de Verdeliss. Entre ellos, la famosa cama Montessori de estilo nórdico y minimalista con una estructura en forma de casa que envuelve el pequeño colchón donde descansa Miren.

Este tipo de estructuras están creadas para aportar independencia a los pequeños, tanto en sueño, como en su crecimiento. Además, son más seguras porque evita el riesgo de caerse de una cama alta.

Aquí podemos ver como fue decorada la habitación hace casi dos años. Con un papel muy expresivo de dientes león y una lona que hacia las veces del tejado de la casa.

Tras la transformación, el estilo de la habitación es mucho coherente y combina a la perfección. Verdeliss se mostraba muy satisfecha: "¡Ahora sí! La soñada habitación 'pinterest' estilo nórdico para nuestra Miren".

La madre de siete presume de haber podido realizar la redecoración en tan solo un día y haber sido capaz de poner el nuevo papel con "sus propias manitas" y la ayuda de su marido Aritz, por supuesto.

La retirada del techo de la casa, ahora decorado con unas bonitas luces, y la sustitución por un papel más disimulado ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

Para crear un look más completo, Verdeliss también ha cambiado las sábanas, los cojines y hasta la alfombra. El resultado final mezcla tonos blancos y verde, con tonos madera, perfectos para la habitación de una niña de 3 años.