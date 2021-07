Cvirus.- El Gil-Albert analitza aquest dijous a Benidorm les conseqüències de la Covid sobre el turisme a la província

La cita tindrà lloc el 8 de juliol, a les 19.30 hores, en el centre municipal El Torrejó de Benidorm (Alacant), amb entrada lliure limitada a l'aforament màxim permès. A més, l'acte serà retransmès en directe pels canals d'Instagram i Youtube del IAC, segons ha informat la Diputació en un comunicat.

La conferència serà a càrrec de tres experts en la matèria: l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, la gerent de Visit Benidorm, Leire Bilbao, i el president d'Hosbec, Toni Mayor. Els tres abordaran la situació del turisme en temps de la Covid-19 i analitzaran les noves oportunitats de creixement i expansió del sector terciari després de la vacunació.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha manifestat que "amb aquesta trobada, abordem un tema de màxim interés de la mà de tres persones que estan i han estat en primera línia en els moments més difícils de la pandèmia que explicaran el seu punt de vista i les seues propostes per a anar adaptant el sector turístic a la situació actual".

La directora cultural de l'Institut de Cultura, Pilar Tébar, ha destacat que la trobada, organitzada pel departament de Ciències Jurídiques i Socials, posarà sobre la taula un dels temes de major actualitat.

Així mateix, ha puntualitzat que l'elecció de Benidorm, capital del turisme per excel·lència, s'ha realitzat precisament per la seua dimensió en un sector estratègic i vital per a la província.