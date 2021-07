PP Coria urge activar el plan de emergencias para "atajar los gases tóxicos en barriada Guadalquivir"

El portavoz del PP de Coria del Río, Andrés Parrado, ha asegurado en un comunicado que "el Grupo Popular, junto a otros miembros de la oposición, hemos presentado esta solicitud ante las preocupantes declaraciones del director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, Manuel Salguero, alertando sobre los graves problemas que a la larga ocasionará en la salud de los vecinos la exposición a estos agentes tóxico".

"Estas afirmaciones, unidas a la negativa del alcalde a tomar cualquier tipo de medida y a que sigue insistiendo en negar la peligrosidad de la situación, ha hecho que los diferentes concejales firmantes de esta petición de pleno extraordinario nos convirtamos en la voz de los afectados para reclamar a González que, de una vez por todas, admita la gravedad de los hechos y actúe", señala.

Para Parrado, "es inadmisible que, ante el grave riesgo que supone esta situación para los vecinos, siga sin poner en marcha las medidas preventivas que se le lleva pidiendo, por parte de los afectados y de los diferentes grupos de la oposición".

Por eso, señala que se pedirá en ese Pleno Extraordinario que se ponga en marcha el Plan de Emergencias Municipal, que se informe a los vecinos de "los riesgos que tiene para su salud la exposición continua a estos tóxicos, que se revise y se arregle por completo la red de saneamiento de la barriada y que se ponga en marcha un plan de reubicación voluntaria hasta solucionar el problema de aquellos vecinos más afectados que no quieren seguir viviendo en la zona por ver peligrar su estado de salud".

Además, se ha pedido también la reunión urgente de la Junta de Portavoces con el ingeniero técnico municipal para que se explique exactamente "por qué no se siguen las indicaciones que presentó ante Alcaldía, nueve informes que detallan lo que ahora se está puntualizando desde la investigación: que la zona sufre una contaminación histórica". "Creemos necesaria su participación, al ser este ingeniero municipal el encargado de implementar el Plan de Emergencias, un plan que desde el grupo municipal popular venimos reclamando desde el inicio del problema", insiste.

"Entendemos que, tras las últimas revelaciones efectuadas por el director del Instituto de Toxicología, el alcalde cambiará por fin su actitud y no tendrá ningún inconveniente en apoyar este tipo de medidas, porque si no lo hace, será cómplice de esta grave situación y deberá dar bastantes explicaciones acerca de por qué no actúa y se niega a atender a las recomendaciones que se le hace desde los técnicos de este Ayuntamiento", concluye.